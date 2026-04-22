Напад дроном у Русији: Срушила се зграда

Аутор:АТВ
Коментари:1
Напад дроном у граду Сизрањ изазвао је дјелимично урушавање улаза у стамбену зграду, саопштио је гувернер Самарске области Вјачеслав Федоришчев.
Федоришчев је навео да је урушавање посљедица напада дронова украјинских оружаних снага и додао да се напади на Самарску област настављају, пренијела је Риа новости.
▪️In Syzran, Samara Oblast, Russia, a partial collapse of a building's entrance occurred due to a drone attack;— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) April 22, 2026
▪️Four people have been rescued, but two more, including a child, may be under the rubble;
▪️Nine ambulance crews are working at the site of the building's entrance… pic.twitter.com/1dKLDcgQzs
На лицу мјеста раде тимови за потрагу и спасавање, који су до сада спасили четири особе и једно дијете из рушевина. На терен су упућене и службе хитне помоћи.
In Syzran, an entrance section of a residential building partially collapsed as a result of a UAV attack, the governor of Samara Oblast reported. pic.twitter.com/ApbWDzBGI2— ASTRA (@ASTRA_PRESS) April 22, 2026
Према саопштењу прес-службе руског Министарства за ванредне ситуације, још четири особе, међу којима је и једно дијете, могле би да буду заробљене испод рушевина, док су станари сусједних зграда евакуисани, преноси Танјуг.
