Logo
Large banner

Напад дроном у Русији: Срушила се зграда

Аутор:

АТВ
22.04.2026 07:30

Коментари:

1
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Напад дроном у граду Сизрањ изазвао је дјелимично урушавање улаза у стамбену зграду, саопштио је гувернер Самарске области Вјачеслав Федоришчев.

Федоришчев је навео да је урушавање посљедица напада дронова украјинских оружаних снага и додао да се напади на Самарску област настављају, пренијела је Риа новости.

На лицу мјеста раде тимови за потрагу и спасавање, који су до сада спасили четири особе и једно дијете из рушевина. На терен су упућене и службе хитне помоћи.

Према саопштењу прес-службе руског Министарства за ванредне ситуације, још четири особе, међу којима је и једно дијете, могле би да буду заробљене испод рушевина, док су станари сусједних зграда евакуисани, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Напад дроном на зграду

Украјина

Руска војна операција 2026

Коментари (1)
Large banner

Руси објавили: Територија је потпуно ослобођена

Лавров: НАТО прекршио сва обећања дата Русији

Фицо: Руси клече само када вежу пертле

Трамп продужио примирје са Ираном

Младић из БиХ претучен у Њемачкој

  • Најновије

10

38

10

36

10

30

10

24

10

19

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner