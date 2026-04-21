Иран донио коначну одлуку, не долази на преговоре у Пакистан

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ирански преговарачки тим је, преко пакистанског посредника, саопштио америчкој страни да из различитих разлога сутра неће бити присутан у Исламабаду на мировним преговорима и да тренутно нема изгледа за учешће у преговорима, објавила је агенција Тасним.
Тасним наводи да релевантни извори сматрају да је разлог за овакву одлуку то што је на основу оквира од 10 тачака који су САД прихватиле, Иран прихватио овај прекид ватре и накнадне преговоре о окончању рата, али су САД то све вријеме кршиле.
Пакистан, који је посредовао у преговорима, такође је експлицитно објавио да САД прихватају овај оквир, али су онда, у наредним данима, Американци почели да крше своје обећање - нису тражили од Израела да обустави нападе на Либан и ово питање је представљало озбиљне препреке преговорима неколико дана, наводе извори иранске агенције, преноси Танјуг.
Свијет
Такође, већ у првој рунди преговора у Исламабаду, Американци су поставили, како кажу, многе претјеране захтјеве, који су заправо представљали кршење тих почетних оквира, и то је довело до застоја у преговорима, пише Тасним.
Упркос поразу на бојном пољу, САД су мислиле да могу да надокнаде неуспјех у рату постављањем претјераних захтјева у преговорима, наводе извори иранске агенције.
Међутим, неколико дана након преговора у Исламабаду, САД су биле принуђене да осигурају прекид ватре и у Либану, након дефинитивне пријетње Ирана ракетним нападом на Израел, наводи Тасним.
Након тога, ирански министар спољних послова Абас Аракчи, објавио је да ће Иран такође отворити Ормуски мореуз за комерцијалне бродове на основу почетног оквира прекида ватре и у оквиру тог почетног договореног оквира.
Међутим, након ове иранске акције, одмах је услиједила непријатељска акција Американаца, која је наставила поморску блокаду, наводи Тасним.
У порукама размијењеним током протеклих неколико дана, Американци нису одустали од својих претјераних захтјева и захтјева који су против апсолутних права иранског народа, и није постигнут никакав значајан напредак у размијењеним порукама, додају извори иранске агенције.
Због тога је Иран данас коначно објавио да у овој ситуацији сматра учешће у преговорима губљењем времена јер САД спречавају постизање било каквог одговарајућег споразума.
Како преноси Тасним, Иран неће бити сутра у Пакистану како би у потпуности заштитио права свог народа.
Пакистан је раније саопштио да примирје истиче у уторак у 23.50 по GMT, док Иран наводи да оно траје још око 24 сата, односно до сриједе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму