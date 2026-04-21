Трамп продужио примирје са Ираном

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да продужава прекид ватре у Ирану док се не заврше преговори.
"Наложио сам војсци да настави блокаду и у свим осталим аспектима остане спремна. Овим ћу продужити прекид ватре док Иранци не поднесу свој приједлог и док не буду завршени разговори на овај или онај начин", навео је Трамп не друштвеној мрежи "Трут соушл".
Он је додао да дјелује на захтјев Пакистана да обустави нападе док ирански лидери не изнесу свој приједлог мировног споразума.
