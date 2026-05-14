Живио са штапићем заглављеним у грлу чак осам година?

Мушкарац из кинеске провинције Љаонинг живио је осам година са металним штапићем за јело дугим 12 центиметара забоденим у врат, убјеђујући себе да је бол који осјећа посљедица конзумирања алкохола. Случајно је прогутао штапић 2018. године док је јео у пијаном стању, али је тек недавно затражио операцију, извјештава Унлајд .
Након што је прогутао штапић, човјек познат само по презимену Ванг (46) отишао је на преглед гдје су му љекари савјетовали да се подвргне операцији која би подразумевала рез на врату. Плашећи се таквог захвата, одбио је операцију и одлучио да живи са металним предметом у грлу, патећи годинама због нелагодности и бола.
Током тих осам година, пријављивао је повремене нелагодности приликом јела, али није имао проблема са дисањем. Убиједио је себе да је то нормална реакција на конзумирање алкохола. Медицинску помоћ је потражио тек када се бол знатно појачао, а гутање постало изузетно отежано.
Не могући више да игнорише бол, потражио је медицинску помоћ у Централној болници града Далијан. Срећом, хирурзи су успјешно уклонили штапић за јело кроз његова уста користећи минимално инвазивну методу, избјегавајући да му посјеку врат.
„Рекао нам је да му се штапић заглавио у грлу“, рекао је др Хуанг Веипенг за Саут Чајна Пост. „У почетку сам мислио да се то нешто једноставно догодило, али он је рекао да је то било прије осам година“, додао је. Срећом, штапић није изазвао озбиљна оштећења његових гласних жица и очекује се да ће се потпуно опоравити. Ванг је отпуштен из болнице само неколико дана након операције.
Прошле године, још једном Кинезу је из црева извађена четкица за зубе послије 52 године.
Ово није једини такав медицински случај из Кине. Прошле године, љекари су извадили четкицу за зубе из цријева 64-годишњег мушкарца који је отишао у болницу са боловима у стомаку. Прегледом је откривено да је 52-годишњи мушкарац, идентификован само као Јанг, имао четкицу за зубе дугачку 17 центиметара у свом тијелу.
Рекао је љекарима да се сјећа да је прогутао четкицу за зубе када је имао само 12 година, али се превише плашио да то каже родитељима. Јанг је вјеровао да ће се четкица за зубе временом сама растворити и наставио је да живи као да се ништа није догодило, све док га деценијама касније бол није натјерао да потражи помоћ.
