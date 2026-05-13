Шпанија пооштрила карантин за путнике са крузера: Један пацијент на кисеонику, 13 у изолацији

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шпански путник са крузера "МВ Хондиус", који је позитиван на хантавирус и налази се у изолацији у болници "Гомез Уља", и даље има симптоме попут респираторних проблема и благо повишене температуре, али је његово стање стабилно.
Државни секретар за здравство Хавијер Падиља је у интервјуу за ТВЕ рекао и да је пацијент у недјељу увече почео да показује респираторне потешкоће, након чега му је уведена терапија кисеоником, што је довело до побољшања здравственог стања, пренио је ЕФЕ.
"Данас је већ стабилно и надамо се да ће тако остати", рекао је Падиља.
Он је упозорио да хантавирус може да има веома различит ток - од благих или готово непостојећих симптома до брзог погоршања стања, као што је то био случај са француском путницом са истог крузера, која је развила симптоме током лета за репатријацију.
Према његовим ријечима, шпански пацијент остаје у јединици за висок ниво изолације и биће подвргаван ПЦР тестовима док резултат не постане негативан.
Истовремено, још 13 путника са крузера налази се у карантину у појединачним собама болнице "Гомез Уља" и за сада немају симптоме болести.
Свијет
СЗО очекује пораст броја случајева хантавируса
Шпанско Министарство здравља усвојило је нови протокол према којем ће путници са крузера остати у карантину 42 дана почев од 10. маја, али ће ситуација бити поново процијењена након 28 дана.
Падиља је навео да би, уколико здравствено стање остане стабилно, део карантина могао да буде настављен код куће уз медицински надзор.
Током првих седам дана карантин ће бити "веома строг", а путници ће након седам дана бити поново тестирани.
Уколико резултати остану негативни, власти би могле да дозволе посјете уз заштитну опрему или ограничено коришћење заједничких просторија.
"Мјере безбједности морају да узму у обзир и ментално и емоционално стање људи у карантину", рекао је Падиља, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
47
16
43
16
39
16
31
16
29
Тренутно на програму