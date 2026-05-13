Logo
Large banner

Шпанија пооштрила карантин за путнике са крузера: Један пацијент на кисеонику, 13 у изолацији

Аутор:

АТВ
13.05.2026 15:30

Коментари:

0
Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.
Фото: Tанјуг/AP Photo/Arturo Rodriguez

Шпански путник са крузера "МВ Хондиус", који је позитиван на хантавирус и налази се у изолацији у болници "Гомез Уља", и даље има симптоме попут респираторних проблема и благо повишене температуре, али је његово стање стабилно.

Државни секретар за здравство Хавијер Падиља је у интервјуу за ТВЕ рекао и да је пацијент у недјељу увече почео да показује респираторне потешкоће, након чега му је уведена терапија кисеоником, што је довело до побољшања здравственог стања, пренио је ЕФЕ.

"Данас је већ стабилно и надамо се да ће тако остати", рекао је Падиља.

Он је упозорио да хантавирус може да има веома различит ток - од благих или готово непостојећих симптома до брзог погоршања стања, као што је то био случај са француском путницом са истог крузера, која је развила симптоме током лета за репатријацију.

Према његовим ријечима, шпански пацијент остаје у јединици за висок ниво изолације и биће подвргаван ПЦР тестовима док резултат не постане негативан.

Истовремено, још 13 путника са крузера налази се у карантину у појединачним собама болнице "Гомез Уља" и за сада немају симптоме болести.

хантавирус

Свијет

СЗО очекује пораст броја случајева хантавируса

Шпанско Министарство здравља усвојило је нови протокол према којем ће путници са крузера остати у карантину 42 дана почев од 10. маја, али ће ситуација бити поново процијењена након 28 дана.

Падиља је навео да би, уколико здравствено стање остане стабилно, део карантина могао да буде настављен код куће уз медицински надзор.

Током првих седам дана карантин ће бити "веома строг", а путници ће након седам дана бити поново тестирани.

Уколико резултати остану негативни, власти би могле да дозволе посјете уз заштитну опрему или ограничено коришћење заједничких просторија.

"Мјере безбједности морају да узму у обзир и ментално и емоционално стање људи у карантину", рекао је Падиља, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

МВ Хондиус

Шпанија

хантавирус

болница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крузери плове морем

Регион

Држављанка Црне Горе у карантину због хантавируса

4 ч

0
Црногорка са ''крузера смрти'' се налази у карантину: Докторица открила како се осјећа

Свијет

Црногорка са ''крузера смрти'' се налази у карантину: Докторица открила како се осјећа

5 ч

0
Путници се искрцавају са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, у луци Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026. године.

Свијет

Француска под надзором због хантавируса

9 ч

0
Кола хитне помоћи одлазе са једним од три пацијента, евакуисана са крузера МВ Хондиус са сумњом на хантавирусну инфекцију, након што су превезени на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Свијет

Хантавирус се шири Европом: Два нова случаја забиљежена у Украјини

22 ч

0

Више из рубрике

Јелен у шуми

Свијет

''Пијани'' јелен направио хаос на путу

2 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп излази из авиона након што је стигао у посјету Кини

Свијет

Трамп стигао у Пекинг, састаје се Си Ђинпингом

2 ч

0
Паника на још једном крузеру: Један путник преминуо, 1.700 људи затворено на броду

Свијет

Паника на још једном крузеру: Један путник преминуо, 1.700 људи затворено на броду

3 ч

0
Портпарол Кремља

Свијет

Песков открио када се очекује прекид ватре

3 ч

0

  • Најновије

16

47

Хаос на хрватским аутопутевима: Навијачи спремали обрачуне, огромне колоне

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner