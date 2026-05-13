''Пијани'' јелен направио хаос на путу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Француска полиција објавила је необичан снимак јелена који се понашао као да је под дејством алкохола, након што је, према објашњењу стручњака и локалних власти, појео ферментисано воће и биљке у природи.
Видео који су подијелили жандарми из департмана Саоне-ет-Лоа брзо је постао виралан и за само неколико дана прегледан је више од 300.000 пута.
Хроника
Горјела кућа у Сребренику, на тераси пронађено тијело
На снимку се види јелен који тетура по ливади, трчи у круг, губи равнотежу и неколико пута пада на земљу, док његово понашање подсјећа на стање алкохолисаности.
Многи корисници друштвених мрежа у коментарима су се шалили да сцена изгледа као "Бамби послије аперитива", али француска полиција упозорава да ситуација заправо може бити веома опасна.
Према ријечима француских жандарма, током прољећа поједине дивље животиње конзумирају пупољке, презрело ферментисано воће или распаднуте биљке које природним процесом стварају алкохол. Такве супстанце могу изазвати дезоријентисаност и потпуно непредвидиво понашање код животиња.
Стручњаци објашњавају да ферментација производи етанол, исти тип алкохола који се налази у алкохолним пићима за људе. Код мањих животиња или оних које унесу већу количину ферментисане хране, ефекат може бити веома снажан и довести до губитка координације, дезоријентације и агресивнијег понашања.
Хроника
Бањалучани ухапшени због пријетњи смрћу
Слични случајеви раније су забиљежени код птица, медвједа, лосова и слонова, посебно током топлијих периода године када воће брже ферментише у природи.
Научници већ годинама упозоравају да овакви феномени нису ријеткост у дивљини.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
БиХ
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
16
47
16
43
16
39
16
31
16
29
Тренутно на програму