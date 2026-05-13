Logo
Large banner

''Пијани'' јелен направио хаос на путу

Аутор:

АТВ
13.05.2026 14:44

Коментари:

0
Јелен у шуми
Фото: Ian Probets/Pexels

Француска полиција објавила је необичан снимак јелена који се понашао као да је под дејством алкохола, након што је, према објашњењу стручњака и локалних власти, појео ферментисано воће и биљке у природи.

Видео који су подијелили жандарми из департмана Саоне-ет-Лоа брзо је постао виралан и за само неколико дана прегледан је више од 300.000 пута.

vatrogasci

Хроника

Горјела кућа у Сребренику, на тераси пронађено тијело

На снимку се види јелен који тетура по ливади, трчи у круг, губи равнотежу и неколико пута пада на земљу, док његово понашање подсјећа на стање алкохолисаности.

Многи корисници друштвених мрежа у коментарима су се шалили да сцена изгледа као "Бамби послије аперитива", али француска полиција упозорава да ситуација заправо може бити веома опасна.

Ферментисано воће може изазвати "алкохолисаност" код животиња

Према ријечима француских жандарма, током прољећа поједине дивље животиње конзумирају пупољке, презрело ферментисано воће или распаднуте биљке које природним процесом стварају алкохол. Такве супстанце могу изазвати дезоријентисаност и потпуно непредвидиво понашање код животиња.

Стручњаци објашњавају да ферментација производи етанол, исти тип алкохола који се налази у алкохолним пићима за људе. Код мањих животиња или оних које унесу већу количину ферментисане хране, ефекат може бити веома снажан и довести до губитка координације, дезоријентације и агресивнијег понашања.

Полиција Републике Српске

Хроника

Бањалучани ухапшени због пријетњи смрћу

Слични случајеви раније су забиљежени код птица, медвједа, лосова и слонова, посебно током топлијих периода године када воће брже ферментише у природи.

Научници већ годинама упозоравају да овакви феномени нису ријеткост у дивљини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јелен

животиња

незгода

Француска

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Став САД значајан искорак - одлуке да доносе домаће институције

2 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Возач преминуо у тешком удесу код Старе Пазове: Био заробљен у кабини, све пријетило да експлодира

2 ч

0
Сједница ВСТС-а у Требињу

БиХ

Именован нови главни тужилац у Брчком

2 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп излази из авиона након што је стигао у посјету Кини

Свијет

Трамп стигао у Пекинг, састаје се Си Ђинпингом

2 ч

0

Више из рубрике

Амерички предсједник Доналд Трамп излази из авиона након што је стигао у посјету Кини

Свијет

Трамп стигао у Пекинг, састаје се Си Ђинпингом

2 ч

0
Паника на још једном крузеру: Један путник преминуо, 1.700 људи затворено на броду

Свијет

Паника на још једном крузеру: Један путник преминуо, 1.700 људи затворено на броду

3 ч

0
Портпарол Кремља

Свијет

Песков открио када се очекује прекид ватре

3 ч

0
Москва, Русија

Свијет

Огласио се Кремљ: Настављамо контакте са САД

3 ч

0

  • Најновије

16

47

Хаос на хрватским аутопутевима: Навијачи спремали обрачуне, огромне колоне

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner