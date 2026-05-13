Паника на још једном крузеру: Један путник преминуо, 1.700 људи затворено на броду

13.05.2026 13:37

Стотине Британаца задржане су на француском крузеру након што је један путник преминуо усљед сумње на норовирус, док је код више десетина људи примјећена појава симптома.

Француске власти су у среду ставиле у карантин више од 1.700 путника и чланова посаде на крузеру усидреном у Бордоу.

Брод компаније Амбасадор Круз Лине, на којем је већина од укупно 1.233 путника из Велике Британије или Ирске, стигао је у западну француску луку Бордо у уторак.

Један британски путник стар 90 година је преминуо, док је око 50 особа показало симптоме норовируса, саопштили су здравствени званичници, пише Дејлимејл.

Норовирус је облик гастроентеритиса који изазива повраћање и дијареју, а веома је заразан.

Крузер, који је 6. маја испловио са Шетландских острва, претходно је пристајао у Белфасту у Северној Ирској, Ливерпулу у Великој Британији и Бресту у Француској, прије него што је стигао у Бордо, одакле је требало да настави пут ка Шпанији, преноси Б92.

