Паника на још једном крузеру: Један путник преминуо, 1.700 људи затворено на броду

Стотине Британаца задржане су на француском крузеру након што је један путник преминуо усљед сумње на норовирус, док је код више десетина људи примјећена појава симптома.
Француске власти су у среду ставиле у карантин више од 1.700 путника и чланова посаде на крузеру усидреном у Бордоу.
Брод компаније Амбасадор Круз Лине, на којем је већина од укупно 1.233 путника из Велике Британије или Ирске, стигао је у западну француску луку Бордо у уторак.
Један британски путник стар 90 година је преминуо, док је око 50 особа показало симптоме норовируса, саопштили су здравствени званичници, пише Дејлимејл.
Норовирус је облик гастроентеритиса који изазива повраћање и дијареју, а веома је заразан.
Крузер, који је 6. маја испловио са Шетландских острва, претходно је пристајао у Белфасту у Северној Ирској, Ливерпулу у Великој Британији и Бресту у Француској, прије него што је стигао у Бордо, одакле је требало да настави пут ка Шпанији, преноси Б92.
