Друштвене мреже брује о Дончићу: Појавиле се тврдње о преварама и позиву полицији из породилишта

Одлука Луке Дончића да овог љета не наступа за репрезентацију Словеније требала је бити спортска вијест. Умјесто тога, претворила се у једну од најкоментарисанијих тема на друштвеним мрежама, гдје се сада више говори о његовом приватном животу него о кошарци.
Све је почело након емотивне објаве у којој је Дончић саопштио да због борбе за заједничко старатељство жели љето провести са својим кћеркама.
"Волим моје кћерке више од свега, оне су ми увијек на првом мјесту", написао је Дончић, додајући да му је раздвојеност од дјеце претходних мјесеци веома тешко пала.
Његова објава изазвала је велики талас подршке, а многи су га описали као пожртвованог оца који је породицу ставио испред каријере. Ипак, паралелно с тим почеле су кружити и бројне гласине о његовом односу с Анамаријом Голтес.
Посебну пажњу привукла је објава једне кориснице друштвених мрежа која тврди да долази из мјеста на Крку гдје Дончић годинама љетује.
Она наводи да се дуго причало о његовим наводним преварама и ноћним изласцима.
Појавиле су се и тврдње да је Анамарија наводно једном приликом из породилишта позвала полицију због сукоба око старије кћерке. Ниједна од тих тврдњи није потврђена.
"Када смо већ код трачева - ово је још прије неколико мјесеци кружило по Редиту. У вијестима се писало да је звала полицију када је дошао у породилиште да је посјети, наводно јер је хтио силом одвести старију кћерку у САД", написала је једна корисница мреже Икс.
Кад смо код трачева - ово доле је од пре пар месеци на Редиту.— Supergirl ☀️ (@harmless014) May 12, 2026
У вестима је било да је звала полицију кад је био у породилишту да је посети, јер је хтео да води старију ћерку у САД на силу.
Али ето у коментарима она је вештица која уништава каријеру а он је брижан отац
У једној од објава на Редиту наводи се:
"Искрено, само сам чекала када ће се ово десити. Много ми је жао Анамарије. Долазим из околине Крка, гдје Лука цијели живот љетује, и чула сам много прича да је стално вара. Прије двије године је чак један његов пријатељ звао двије моје веома добре другарице у његов сепаре у Диамонду у Малинској. Пратим НБА и одувијек ми је дјеловао љигаво, а откад сам чула све ово, почео ми се још више гадити. Тек прошле године су заједно добили другу кћерку. Заједно су још од средње школе и очигледно га је слава ударила у главу, као и потреба да се иживљава јер су веома млади постали родитељи. Она практично сама одгаја дјецу у Словенији, одрекла се каријере модела да би отишла с њим у Америку и практично цијели живот посветила њему, да би јој се сада ово дешавало".
Luka Doncic announces he will not play for the Slovenian national team this summer as he continues to work towards joint custody of his two daughters. pic.twitter.com/6ai5WQiLhb— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 12, 2026
Цијела ситуација потом је изазвала велику расправу на друштвеним мрежама, гдје дио јавности поставља питање да ли је Дончићева објава била искрена исповијест оца или пажљиво осмишљена порука којом себе представља као жртву.
Многи сматрају да познате особе емотивним објавама често покушавају обликовати јавни наратив у своју корист, свјесно или несвјесно. Када јавно говорите о патњи због дјеце и породичним проблемима, публика врло брзо стаје на вашу страну, посебно када је ријеч о глобално популарном спортисти.
У таквом наративу, како пишу корисници друштвених мрежа, веома лако долази до подјеле у којој мушкарац постаје емотивни отац који пати, док жена аутоматски добија улогу особе која изазива проблеме.
Због тога су многе жене на интернету реаговале на начин на који се развија прича о Дончићу и Анамарији, истичући да Анамарија није јавно говорила о њиховом односу, али је упркос томе постала мета бројних коментара и оптужби.
Корисници друштвених мрежа наводе и да интернет често мушкарцима даје "емоционалну дубину", док женама приписује скривене мотиве.
"Он пуца под притиском. Она сигурно нешто тражи. Он жели дјецу. Она прави проблем. Он је сломљен. Она је хладна", само су неки од коментара који се шире мрежама.
Дио јавности подсјећа и да бити добар отац не значи аутоматски бити и добар партнер, те да је могуће искрено вољети дјецу, а истовремено повриједити особу с којом сте градили породицу.
Истовремено, други истичу да жена која поставља границе или тражи одређена права не покушава уништити мушкарца, већ заштитити себе и дјецу.
Многи подсјећају и да је Анамарија Голтес била уз Дончића много прије НБА славе, милиона и статуса глобалне спортске звијезде. Њих двоје су заједно још од средње школе, а годинама га је пратила кроз развој каријере, селидбе и живот у САД-у.
Због тога дио јавности сматра да, чак и ако је њихов однос заиста завршен, Анамарија није заслужила да постане мета масовног интернет линча.
Поједини корисници друштвених мрежа тврде и да је Дончићева објава, иако никога директно није оптужила, веома пажљиво поставила њега у улогу човјека који пати и бори се за дјецу, док је интернет остатак приче сам надоградио.
Наравно, јавност и даље не зна шта се заиста догодило између Луке и Анамарије. Могуће је да Дончић пролази кроз тежак период, могуће је и да је Анамарија погрешно представљена, а могуће је и да је истина негдје између.
Ипак, реакције на цијелу причу, сматрају многи, показују колико јавност брзо романтизује мушкарца који јавно показује емоције, посебно када говори о дјеци, док се женска тишина често тумачи као манипулација.
Због тога ова прича више није само прича о једном НБА играчу и његовој вези, већ и примјер како јавност врло лако прихвата слику мушкарца као жртве, док жена истовремено постаје главни кривац, иако се о њиховом стварном односу зна веома мало, пише Она
