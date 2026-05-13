Неда Украден оплела по извођачима који пјевају туђе пјесме! Открила да ли спрема тужбу

13.05.2026 21:57

Пјевачица Неда Украден била је једна од познатих која се нашла на београдском догађају "Мајско лето". Она је том приликом разговарала са новинарима.

"Замислите да Мадона узме пјесму Лејди Гаги"

Открила је шта мисли о извођачима који препјевавају туђе пјесме.

"То је као да имате један скуп сат, сако, мотор, ауто, и сад ја вама кажем "Дајте то мени да ја носим, мени се свиђа". То је интелектуална својина. Ми смо платили, промовисали, снимали видео. Уложене су године да би се створио хит. И онда неко дође и каже "Баш лијепо, ево имам хит за сљедећу плочу". Замислите да Мадона узме песму Лејди Гаги или Џеј Ло", искрена је била Неда.

О тужби и односу са осталим колегама

Открила је да ли размишља да тужи колеге који би препјевали њену пјесму.

"Рекла сам да нећу ја да будем та која ће да пресавије табак, али ствари треба назвати својим именом. То је туђа интелектуална својина. Треба ријешити ауторска права", каже пјевачица за Курир

