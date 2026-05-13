Обратите пажњу на ове симптоме: Бол у стомаку може бити знак озбиљних обољења

13.05.2026 13:06

Жена у плавом џемперу и бијелим хлачама сједи на столици са рукама на стомаку.
Фото: Pexels/Sora Shimazaki

Бол у стомаку је један од најчешћих разлога за посјету љекару, али стручњаци упозоравају да одређене врсте боли никако нису нормалне.

Према клиници Мајо, специфичан, понављајући или изненадни бол у стомаку може указивати ​​на озбиљнији здравствени проблем који често почиње тихо и незапажено. Харвард Хеалтх додаје да људи често приписују бол у стомаку стресу, храни или надутости, али то може бити рани знак болести која захтијева правовремено лијечење.

Према Клевеланд клиници, бол у стомаку који се увијек јавља на истом мјесту, траје седмицама или се постепено погоршава један је од најважнијих знакова упозорења да се нешто озбиљно дешава у тијелу.

Доктори наглашавају бол која: се јавља изненада и снажно, је оштра или пече, шири се на леђа или раме, је праћена мучнином, губитком апетита или умором те се погоршава након јела.

Најчешћи озбиљни узроци који почињу с невиним болом.

Упала жучне кесе

Клиника Мајо наводи да се бол обично јавља у горњем десном дијелу стомака, често након масног оброка. Бол се може ширити у леђа или раме.

Упала слијепог цријева

Харвард Хеалтх описује бол која почиње око пупка, а затим се шири на доњу десну страну трбуха као хитно стање.

Проблеми с гуштерачом

Према Клевеланд клиници, бол је често јака, стална и шири се у леђа. Често је праћена мучнином.

Чир на желуцу или дванаеснику

Медицински центар Јохнс Хопкинс наводи да се ради о пецкању у горњем дијелу трбуха које се може побољшати или погоршати након јела.

Упална болест цријева

Харвард Хеалтх упозорава да се бол јавља хронично, често уз дијареју, губитак тежине и умор.

