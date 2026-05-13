Истраживање показало: Јаја смањују ризик од Алцхајмерове болести

АТВ
13.05.2026 12:11

Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Ново истраживање показало је да умјерена конзумација јаја може помоћи у очувању здравља мозга и смањити ризик од Алцхајмерове болести.

Научници су утврдили да особе које једу јаја најмање пет пута седмично имају до 27 одсто мањи ризик од развоја ове болести.

Истраживање показује да су и мање количине јаја повезане с нижим ризиком од когнитивних поремећаја.

Стручњаци сматрају да заштитни ефекат долази од храњивих састојака попут колина, омега-3 масних киселина, витамина Б12, лутеина и зеаксантина, који помажу раду мозга, памћењу и смањењу упала.

Ипак, научници упозоравају да јаја нису “чудесно рјешење“, већ дио здраве и уравнотежене исхране богате воћем, поврћем и цјеловитим житарицама.

За особе које не једу јаја, стручњаци препоручују намирнице попут соје, граха, квиноје и зеленог лиснатог поврћа као алтернативне изворе важних нутријената, преноси Аваз.

Тагови :

јаја

здрава исхрана

Алцхајмерова болест

здравље

Намирнице

