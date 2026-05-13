Тадић: Одмах избрисати све Шмитове одлуке!

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је данас у Бањалуци да антидејтонске одлуке високих представника нису подлога на којој домаћи лидери могу настави да раде и граде дејтонску БиХ.
Каран је указао да Српска 30 година упозорава на рушење Дејтонског мировног споразума и Устава БиХ, што су у почетку доминантно радили високи представници.
"Високи представници су за све године донијели 913 одлука, чиме су не само рушили Дејтонски споразум и Устав БиХ, него и уставно-правну позицију Републике Српске која у складу са Анексом четири мировног споразума има снажну аутономију која се изражава представљањем у институцијама БиХ, затим у самосталном доношењу одлука, те у немогућности да један народ прегласа други", рекао је Каран новинарима, коментаришућу сједницу Савјета безбједности УН о ситуацији у БиХ.
Каран је истакао да су високи представници за 30 година створили антидејтонску БиХ и формирали паралелни систем.
"Добра је спознаја да су и неки други схватили да високи представници морају отићи одавде и са собом однијети антидејтонске одлуке, односне оне које су уништили основе дејтонске БиХ. Примјер је Кристијан Шмит који је поништио народну вољу избора Милорада Додика за предсједика Српске", рекао је Каран.
