Стевандић: Од ОХР-а у БиХ остали само "дугмићи"

Аутор:

АТВ
13.05.2026 11:42

Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић на конференцији за медије
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сматра да од ОХР-а у БиХ није ништа остало након сједнице Савјета безбједности УН.

"Од ОХР-а у БиХ су, како би наш народ рекао, остали само дугмићи", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.

Осим представника Русије и Кине који су на сједници Савјета безбједности УН позвали на затварање ОХР-а, замјеник америчког амбасадора у УН Тами Брус рекла је да САД сматрају да наредни изабрани високи представник треба да ради на пребацивању надлежности управљања институцијама на домаће политичаре и да мора да има и унутрашњи и међународни консензус.

Ненад Стевандић

ОХР

Босна и Херцеговина

Кристијан Шмит

