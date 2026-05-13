Додик за ТАСС: Зеленски пробао да купи оружје од Бошњака у БиХ

Предсједник Украјине Владимир Зеленски покушао је да од Бошњака у БиХ купи оружје у вриједности од 400 милиона долара, изјавио је за ТАСС предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је напоменуо да су Бошњаци постигли споразум са владом Зеленског о испоруци, те да Република Српска није дала одобрење за продају, али да је Кијев већ унапријед платио Бошњацима, који ће сада бити суочени са правним поступцима, пошто нису могли да испоштују тај споразум.
Предсједник СНСД-а негирао је да се у Украјини налази оружје из Републике Српске.
"Ако говоримо о званичним каналима, ниједан шаржер неће завршити тамо јер наш народ, Срби у Републици Српској, никада не би дао свој пристанак. Ниједно оружје не може легално да се пошаље у Украјину, чак ни преко посредника", закључио је Додик.
