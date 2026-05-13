''Милка'' под истрагом: Ево шта се произвођачу ставља на терет

Центар за заштиту потрошача у Хамбургу оптужио је произвођача "Монделез" да је смањио тежину појединих "Милка" чоколада без адекватног обавјештавања потрошача, што је довело до судског спора због наводне обмањујуће пословне праксе.
Према наводима организације, чоколадне табле бренда "Милка" су, уз непромијењен дизајн и амбалажу, постале лакше - са око 100 на 90 грама, док је цијена у малопродаји истовремено порасла са 1,49 на 1,99 евра, пренио је "Шпигел".
Случај разматра Регионални суд у Бремену, који би требало да донесе пресуду у спору.
Током почетног рочишта суд је оцијенио да би случај могао да буде примјер обмањујућег паковања.
Хамбуршки центар за потрошаче тврди да је ријеч о пракси познатој као "схринкфлатион", односно смањењу количине производа уз задржавање исте или више цијене, што потрошаче доводи у заблуду јер визуелни идентитет производа остаје непромијењен.
Из компаније "Монделез" одбацују оптужбе и наводе да је нова тежина јасно назначена на паковању, као и да су потрошачи о промјенама обавијештени путем званичне интернет странице и друштвених мрежа.
Компанија као разлог наводи раст трошкова у ланцу снабдијевања, укључујући поскупљење сировина.
Чоколада је у последњих неколико година значајно поскупјела на европском тржишту због проблема у производњи какаа у Западној Африци, гдје су неповољни временски услови и биљне болести смањили приносе.
Према подацима статистичких институција, цијена чоколаде је у просјеку знатно виша него 2020. године, што је утицало и на потрошачке навике.
