Ускоро заказивање докумената без одласка на шалтер

АТВ
13.05.2026 11:33

Лична и возачка карта на столу.
МУП Републике Српске ускоро би требало да омогући услугу електронског заказивања термина за пријаву пребивалишта или боравишта и промјену адресе становања, израду и преузимање личне карте и возачке дозволе, те продужење важења регистрације возила за физичка лица, речено је у МУП-у Српске.

Процес унапређења дигиталне комуникације, повећања ефикасности, економичности и доступности услуга које пружа МУП, с циљем задовољавања потреба савременог друштва, настављен је након што су грађани исказали велико интересовање за услугу електронског заказивања термина за израду и преузимање путне исправе.

Ова услуга омогућена је већ годину дана, од априла прошле године у Бањалуци, а од краја августа исту услугу добили су и грађани у Добоју, Бијељини, Требињу, Приједору, Зворнику, Градишци, Мркоњић Граду, Фочи, Лакташима, Прњавору, Дервенти, Модричи, Теслићу, Источном Новом Сарајеву и на Палама.

Из МУП-а Републике Српске истичу да се услуга електронског заказивања термина за израду и преузимање путне исправе, коју су самостално развили, посебно оправданом показала у љетним мјесецима када су повећане гужве на локацијама за издавање личних докумената.

"Позивамо грађане да планирају вријеме и користе предности електронског заказивања термина, чиме је омогућен брз и једноставан приступ услугама, без потребе за чекањем у редовима", поручили су из МУП-а Републике Српске.

Лани је на нивоу Министарства извршено више од милион управноправних поступака на захтјев грађана.

Примљен је 155.181 захтјев за издавање личне карте, издате су 148.532 путне исправе, 109.808 возачких дозвола, те извршено 535.416 регистрација моторних возила.

"То у просјеку дневно износи око 3.766 обрађених захтјева који се односе на лична документа и регистрацију моторних возила", навели су из МУП-а.

