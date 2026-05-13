Инвестиција вриједна 12 милиона КМ: Настављени радови на брзој цести Клашнице – Бањалука

На магистралном путу првог реда МИ-101 почели су радови на преусмјеравању саобраћаја ради наставка радова рехабилитације.
Саобраћај на овој дионици пута се одвија једном саобраћајном траком.
Реконструкција прве дионице почела је 11. октобра прошле године и обухватила потпуну санацију коловоза, банкина, пратеће инфраструктуре, као и израду завршног слоја асфалта.
Реконструисани дио саобраћајнице пуштен је у саобраћај 21. новембра прошле године, а тада су очишћени канали и банкине, резан хабајући слој асфалта и положен завршни слој.
Дужина цијеле дионице која ће бити реконструисана је 13,2 километра у смјеру Клашнице-Бањалука и 13,2 километра из смјера Бањалука-Клашнице по двије траке у оба смијера.
Инвестиција је вриједна 12 милиона КМ и у потпуности се финансира из средстава ЈП "Путеви Републике Српске".
