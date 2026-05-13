Држављанин БиХ пијан се аутом забио у улични сат у Загребу: Папрено је кажњен

13.05.2026 12:09

Фото: МУП Хрватске

Држављанин Босне и Херцеговине (51) у понедјељак је у алкохолисаном стању проузроковао саобраћајну несрећу у Загребу, због чега је кажњен са 1.710 евра.

Несрећа се догодила око 21.05 часова, а загребачка полиција саопштила је о околностима овог инцидента:

"Педесетједногодишњи држављанин Босне и Херцеговине је, без коришћења сигурносног појаса, управљао путничким аутомобилом загребачких регистарских ознака, а кретао се Селском цестом у смјеру југозапада. Доласком до раскрснице са Јадранским мостом, ушао је у раскрсницу скрећући улијево, те није прилагодио брзину кретања особинама и стању пута, због чега је изгубио надзор над возилом и предњим дијелом налетио на ивичњак. У наставку кретања слетио је са коловоза на зелену површину, гдје је предњим дијелом возила ударио у метални носач уличног сата”, саопштено је из полиције.

У овој саобраћајној несрећи настала је знатна материјална штета. На мјесту догађаја обављен је увиђај, а полицијски службеници утврдили су да је возач управљао возилом под утицајем алкохола од чак 2,75 промила у организму.

Возач је ухапшен те уз оптужни приједлог приведен на надлежни прекршајни суд. У оптужном приједлогу полиција је предложила да се прогласи кривим, те да му се изрекне новчана казна од 2.910 евра и заштитна мјера забране коришћења стране возачке дозволе на територији Републике Хрватске у трајању од три мјесеца.

Суд га је прогласио кривим и изрекао му новчану казну у износу од 1.710 евра, као и предложену заштитну мјеру забране управљања возилом, преноси Дневник.хр.

