Крвава ноћ у Будви: Посвађали се, па избо мушкарца

Аутор:АТВ
Коментари:0
Руски држављанин В. М. (39) ухапшен је због сумње да је покушао да убије сународника Е. З. (32) у Будви.
Службеници Одјељења безбједности Будва су током ноћи између понедјељка и уторка, у веома кратком року, идентификовали, лоцирали и по налогу тужиоца лишили слободе држављанина Руске Федерације осумњиченог за кривично дјело убиство у покушају.
Како се наводи у саопштењу Управе полиције, у ноћи између понедјељка и уторка око 1.25 часова иза поноћи, дежурна служба Одјељења безбједности Будва обавијештена је да се у Улици Јадрански пут, у близини једног маркета, налази непознато мушко лице са убодном раном. На лице мјеста хитно је упућена полицијска патрола, која је том приликом затекла руског држављанина Е. З. (32). Он је саопштио да му је у парку једног хотела, након туче, непознато лице оштрим предметом нанијело повреду у предјелу стомака.
Савјети
Ево зашто у сваком дому треба запалити мало тамјана: Има чудесна дејства
Оштећени је, након што му је указана љекарска помоћ од стране службе Хитне медицинске помоћи, транспортован у Клиничко-болнички центар Котор, гдје је након указане медицинске помоћи отпуштен на даље кућно лијечење.
Након извршених увиђајних радњи, те предузетих оперативно-тактичких мјера и радњи на терену, полицијски службеници су у року од два сата идентификовали осумњиченог В. М. (39), држављанина Руске Федерације, који је пронађен и доведен у службене просторије. Након прикупљених обавјештења од више лица, В. М. је, по налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, лишен слободе због сумње да је починио кривично дјело убиство у покушају, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
Како се сумња, В. М. је, док се налазио са више лица у парку једног туристичког насеља, након краће вербалне расправе са оштећеним, истог напао употребом хладног оружја у намјери да га лиши живота, задајући му убодне ране у предјелу леђа, усљед чега је оштећени задобио повреде констатоване љекарским извјештајима. Осумњичени ће у законском року, уз кривичну пријаву, бити спроведен државном тужиоцу на даљу надлежност, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
12 ч0
Најновије
11
18
11
17
11
05
11
02
10
57
Тренутно на програму