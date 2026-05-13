У судару у Мркоњић Граду повријеђени и д‌јечак и д‌јевојчица, огласио се УКЦ РС

13.05.2026 12:51

Фото: АТВ

Након судара, који се јуче, у уторак, 12. маја, догодио у Мркоњић Граду, а у којем је погинуо возач аутобуса, у Универзитетски клинички центар Републике Српске (УКЦ РС) превезено је девет пацијената, укључујући и д‌јечака и д‌јевојчицу.

Потврђено је то за "Независне новине" из УКЦ-а РС, одакле су додали да су пацијенти довезени у њихов Ургентни центар.

Возач камиона у Клиници за анестезију

Како су нагласили, Д.Ј. (37), возач камиона, задобио је повреде грудног коша, екстремитета и главе, те је након иницијалне обраде хоспитализован у Клинику за анестезију и интензивно лијечење.

Какве повреде имају малишани

"Д‌јечак В.М. (8) са повредом главе хоспитализован је у Клинику за анестезију и интензивно лијечење. Д‌јевојчица М.М. (10) са површним повредама главе и екстремитета хоспитализована је у Клинику за д‌јечију хирургију", рекли су из УКЦ-а за "Независне новине".

Хитна операција

Пацијенткиња Д.М. (30) са преломом наткољенице и повредама костију лица и ока хоспитализована је у Клинику за ортопедију и трауматологију. Пацијенткиња С.М. (67) са повредом слезине, након хитног оперативног захвата у Ургентном центру, хоспитализована је у Клинику за општу и абдоминалну хирургију.

Повреде костију

Павле Нинковић

Хроника

Пијаном возачу четири године затвора за погибију Павла Нинковића

Пацијенти Р.Т. (60), Ж.Л. (39), А. Ј. (38) и Р.Ч. (27) задобили су лакше повреде костију лица и екстермитета, а задржани су на опсервацији у Ургентном центру. "Планирани су контролни прегледи и очекује се отпуст на кућно лијечење у наредних 24 сата", речено је за "Независне новине" из УКЦ РС.

Мркоњички доктор Александар Шћепановић, специјалиста ургентне медицине, потврдио је да је у судару, који се јуче, у уторак, 12. маја, догодио у Мркоњић Граду, возач аутобуса погинуо на мјесту догађаја.

У несрећи су, подсјетимо, учествовали камион којим је управљао Д.Ј. (37) из Бихаћа, и аутобус којег је возио Д.Е. (53) из Шипова.

Увиђај је, подсјетимо, обавио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са припадницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. "Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске“, навели су из Тужилаштва.

