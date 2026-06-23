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Мина Костић изашла из болнице: Ево шта је рекла о свом стању

23.06.2026 13:34

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Мина Костић и Мане Ћурувија Каспер
Фото: Youtube/Blic

Пјевачица Мина Костић данас је у поподневним сатима пуштена из психијатријске установе "Др Лаза Лазаревић", након неколико недјеља боравка у болници.

По њу је дошао њен вјереник Мане Ћурувија, познатији као Каспер, са којим је напустила клинуку и отишла кући.

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Током њеног боравка на психијатрији, редовно ју је обилазио.

Приликом изласка из болнице, Мина је кратко прокоментарисала како се осјећа.

- Добро сам! - поручила је пјевачица.

Иначе, како се наводи, њен излазак био је планиран и раније, али је дошло до непредвиђеног застоја због техничких проблема у систему, што је одложило административну процедуру отпуштања.

Подсјетимо, Мина је у установу примљена 31. маја, а том приликом је била доведена у пратњи полиције након што је показала агресивно понашање.

Током њеног боравка у болници, њен вјереник је редовно долазио у посјете, а подршку су јој пружили и чланови породице, као и бројни колеге и фанови који су се јавно оглашавали уз жеље за брз опоравак.

Пјевачица је недавно, прије него што се суочила са здравственим проблемом, говорила о тешком животном периоду кроз који је пролазила, као и о наводним враџбинама којима је, како тврди, била изложена.

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- Било ми је веома тешко, мислила сам да ћу умријети. Дуди сам рекла: "Хоћеш ли да ме сахраниш живу?" Имала сам 40 килограма, била сам веома болесна, и физички и психички. Прије 16 година добила сам улцерозни колитис, односно запаљење дебелог цријева. Није ме срамота да причам о томе. Уопште нисам могла да дојим дијете - испричала је раније за "Скандал", па додала:

- У таквом стању сам одлазила на наступе, а Дуда тада ништа није предузела. Само ми је Бог помогао. Нема ту много приче, једноставно су ме искористили и то је то. Врачала ми је да ми буде лоше, и здравствено и финансијски, као и на љубавном плану - истакла је тада.

(Телеграф.рс)

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Мина Костић на психијатрији

Мина Костић у болници

Мане Ћурувија Каспер

Мина Костић изашла из болнице

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