Logo
Large banner

Бањалучани ухапшени због пријетњи смрћу

Аутор:

АТВ
13.05.2026 14:29

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Градишка полиција ухапсила је Д.Л. и Б.О. из Бањалуке због сумње да су починили кривично дјело угрожавање сигурности.

”Оштећени је јуче у 17.40 часова пријавио да су му Д.Л. и Б.О. упућивали пријетње по живот и тијело”, саопштила је ПУ Градишка.

Додају да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета против осумњичених лица достави извјештај о почињеном кривичом дјелу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пријетње смрћу

ПУ Градишка

пријетња

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција Србија

Хроника

Возач преминуо у тешком удесу код Старе Пазове: Био заробљен у кабини, све пријетило да експлодира

2 ч

0
Павле Нинковић, мурал, погинуо у саобраћајној несрећи у Сокоцу

Хроника

Пијаном возачу четири године затвора за погибију Павла Нинковића

3 ч

1
У судару у Мркоњић Граду повријеђени и д‌јечак и д‌јевојчица, огласио се УКЦ РС

Хроника

У судару у Мркоњић Граду повријеђени и д‌јечак и д‌јевојчица, огласио се УКЦ РС

3 ч

0
Саобраћајна незгода у којој су учествовали цитроен и шкода у мјесту Сижије, Лукавац.

Хроника

Судар цитроена и шкоде, гужва у саобраћају

4 ч

0

  • Најновије

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

16

19

Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner