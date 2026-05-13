Бањалучани ухапшени због пријетњи смрћу

Аутор:АТВ
Градишка полиција ухапсила је Д.Л. и Б.О. из Бањалуке због сумње да су починили кривично дјело угрожавање сигурности.
”Оштећени је јуче у 17.40 часова пријавио да су му Д.Л. и Б.О. упућивали пријетње по живот и тијело”, саопштила је ПУ Градишка.
Додају да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета против осумњичених лица достави извјештај о почињеном кривичом дјелу.
