Мазалица: Став САД значајан искорак - одлуке да доносе домаће институције

Аутор:АТВ
Став САД у Савјету безбједности УН о БиХ значајан је искорак, јер се могло чути да будући високи представник мора поштовати суверенитет земље и да одлуке доносе домаће институције, без међународног притиска, изјавио је шеф Клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
"Већ смо имали наговјештаје тих њихових ставова, а сада је то експлицитно речено", рекао је Мазалица.
Он је навео да је замјеник америчког амбасадора у УН Тами Брус јасно рекла да није планирано да ОХР буде трајан, односно да треба ићи ка његовом гашењу.
"Чули смо да будући високи представник треба да обезбиједи сагласност свих народа у БиХ, што је значајан искорак, јер довођење Кристијана Шмита без сагласности Републике Српске, која је једна од уговорних страна Дејтонског споразума, било је кршење процедура, међународног и елементарног облигационог права", истакао је Мазалица за Срну.
Он је навео да будући високи представник треба да поништи одлуке Кристијана Шмита и претходних високих представника, преноси Срна.
"Циљ је да дође уз сагласност свих и да у складу са својим овлаштењима посредује, односно својим дипломатским вјештинама помогне да се ријеше одређени проблеми, а не да наметањем одлука, измјенама устава и закона, практично представља изговор оним политичарима који не желе да се договоре и пут ка једностраном доношењу одлука у интересу само једног народа или ентитета", поручио је Мазалица.
Мазалица сумња да би Шмит прије дефинитивног одласка из БиХ могао наметнути закон о државној имовини.
"Сумњам, не само формално-правно, већ и суштински, да може донијети ту одлуку, јер она уз јако противљење Републике Српске не би заживјела. Нема подршку јаких сила, а без тога остало би мртво слово на папиру", истакао је Мазалица.
Он је закључио да Српска очекује да буде ријешен проблем страних судија у Уставном суду БиХ, односно да овај суд буде искључиво попуњен домаћим кадром.
