Шеранић: Влада повлачи измјене Закона о здравственом осигурању

Аутор:

АТВ
13.05.2026 14:04

Ален Шеранић
Фото: АТВ

Влада Републике Српске повући ће Измјене и допуне Закона о обавезном здравственом осигурању из скупштинске процедуре, потврдио је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.

Министар је истакао да је ова одлука донесена након додатних политичких консултација и уважавања ставова јавности и социјалних партнера.

"Јуче смо имали додатне консултације са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком и на бази тих консултација може се очекивати политичка усаглашеност, али и усаглашеност самог закона са заједницом и са грађанима. Прије свега, мислим на Савез синдиката Републике Српске који је јавно упућивао примједбе, тако да се надамо да ћемо доћи до бољих и конкретнијих рјешења", изјавио је Шеранић.

Шеранић је нагласио да је овај законски приједлог изазвао велику пажњу јавности, што је и разумљиво с обзиром на материју коју третира.

"Закони који произилазе из Министарства здравља и социјалне заштите су закони који се баве животима људи. Они су врло осјетљиви и некада је веома тешко законским нормама и одредбама уоквирити стварни живот људи", закључио је министар Шеранић.

