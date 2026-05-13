Стевандић: Српска добија запажено мјесто на свјетској мапи сајмова

13.05.2026 12:19

Предсједник НСРС Ненад Стевандић, премијер Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Републике Српске Синиша Каран на међународном сајму привреде Бањалука Експо 2026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да Бањалука постаје велики сајамски центар, а самим тим Република Српска добија веома запажено мјесто на свјетској мапи сајмова.

Стевандић је навео да је сигуран ће Влада Републике Српске, државни и локални ниво власти то препознати, те да ће се размишљати о великим просторима за сајамске манифестацијама јер је "Бањалука експо 2026" превазишла већину сајмова у БиХ.

"Огроман је ентузијазам организатора Сајма, који је мало по мало претворио Бањалуку у дестинацију и за сајмове", рекао је Стевандић данас новинарима након што је присуствовао отварању Сајма "Бањалука експо 2026".

Међународни сајам привреде "Бањалука експо 2026" представља кључни догађај за економску промоцију Републике Српске и највећу привредну манифестацију у региону.

Манифестација, која се до петка, 15. маја, одржава у комплексу Студентског града у Бањалуци, отворена је у присуству највиших званичника Републике Српске.

Посебан значај овогодишњем сајму даје повезаност са Специјализованом изложбом "Експо 2027" у Београду.

