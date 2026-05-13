Грешке на споменику ВРС у Бањалуци: Погрешно уклесана имена бораца

На Централном спомен-обиљежју погинулим борцима Војске Републике Српске (ВРС) у Бањалуци код имена мог оца направљена је словна грешка, а чуо сам да их има још, рекао је Дејан Мијић из Бањалуке, чији је отац, потпуковник ВРС Слободан Мијић, погинуо 20. јула 1993. године на Игману.
"Погинуо је у тенку заједно са комплетном посадом приликом операције 'Лукавац 93'. Сахрањен је у Бањалуци, а евидентиран је овдје. Када сам питао 'због чега грешка', правдали су се да не постоје централни спискови на нивоу Републике Српске. Сви погинули су у вријеме рата евидентирани по локалним заједницама и издавана су рјешења о погибији у надлежном одјељењу борачко-инвалидске заштите. За њега је издато у Бањалуци, тако да апсолутно не стоји њихово образложење да је неко други крив. Крива је Градска управа Бањалука", навео је Дејан Мијић за Независне новине.
Конкретно, додаје наш саговорник, код покојног Слободана Мијића грешка је у имену Слободановог оца.
"Он је Мијић Љубе Слободан, а они су умјесто Љ ставили слово Л. Ја сам то примијетио одмах током радова, покушао сам да се то исправи редовним каналима, али нико није реаговао", навео је Дејан Мијић.
Након што је грешку пријавио, имао је, каже, у фебруару састанак са надлежним начелником у Градској управи и извођачем радова.
"Они су изашли на терен, гдје је извођач пред нама свима признао да су направили грешке и да то није једина грешка те да ће они то све отклонити. Данас је, ево, Дан Војске Републике Српске и посебно ме погађа то што то до данашњег дана није урађено", рекао нам је Дејан Мијић у уторак, 12. маја 2026.
Ово спомен-обиљежје је откривено и освештано прије више од четири мјесеца, тачније 8. јануара, поводом 9. јануара, Дана Републике Српске, а подигнуто је за укупно 25.830 погинулих бораца.
"Ја сам као рањавани борац и официр Војске Републике Српске и као неко коме је отац погинуо био одушевљен и подржао идеју да се прави тај споменик. Али, сматрам да је ово увреда за нас породице, али и њих саме који су погинули - да се након 30 и нешто година погријеши име на том фамозном споменику који смо толико дуго чекали. Грешке се дешавају, међутим и након што је неко тражио да се исправи, нико ништа не предузима. Очигледно је да не постоји воља да се то брзо заврши. Ја не могу да тврдим, али сам чуо од других људи да има изостављених имена, непотпуних имена, затим са грешкама. То сам чуо на лицу мјеста од извођача", каже Мијић за "Независне новине".
Предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић рекао нам је да до БОРС допиру информације да постоје неправилности и недостаци имена на споменику.
"Ми не можемо 100 одсто тврдити да је то тако јер нисмо провјерили. Став Предсједништва БОРС је да ћемо ових дана слати допис надлежнима који су градили споменик, да укажемо на одређене ствари које би унаприједиле тај спомен-комплекс. На примјер, ни са једне стране на улазу у спомен-комплекс не пише шта је то, а нема ни грба Војске Републике Српске. Пролазник који је дошао са стране, ако не зна, нигдје не може видјети да је то спомен-обиљежје. Добро је да споменик постоји, добро је да је напокон изграђен, али исто тако треба поправити што се поправити да", рекао је Гагић за "Независне новине".
Из Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Градске управе Бањалука кажу да је у овом одјељењу запримљено 19 имена погинулих бораца која недостају на споменику.
"Списак је послат на провјеру у Центар за истраживање рата и ратних злочина, те су надлежно одјељење писменим путем информисали да укупно девет имена може да буду уклесано на Централно спомен-обиљежје. Извршеном контролом утврђено је да је у шест случајева направљена словна грешка", рекли су из Одјељења за борачко-инвалидску заштиту.
Из Одјељења напомињу да се још прикупљају примједбе које се упућују надлежној институцији на провјеру, а након тога извођачу радова.
"Такође, треба напоменути да извођач радова не може исписивати појединачне случајеве већ када се прикупи довољан број да се може одштампати једна табла. Сви недостаци ће бити отклоњени у догледном времену", рекли су из Одјељења.
Путем средстава информисања из Одјељења су, истичу, позивали породице погинулих бораца да изврше увид на споменику.
"План је да до краја љета пристигну све примједбе, након чега ће списак примједаба бити коначан", рекли су из Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Градске управе Бањалука у изјави за "Независне новине".
Подсјетимо, у централном дијелу споменика постављен је крст на којем је порука: "Спомен на вас је наш свети храм. У њему никад неће бити мртва ваша свјетла и завјетна жртва".
