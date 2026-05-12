Logo
Large banner

СЗО очекује пораст броја случајева хантавируса

Аутор:

АТВ
12.05.2026 15:55

Коментари:

1
Путници се укрцавају у авион који је летио за Ајндховен, након што су се искрцали са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, понедјељак, 11. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Arturo Rodriguez

Генерални директор Светске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адхан Гебрејесус изјавио је да се очекује повећање броја случајева хантавируса због периода који је протекао између појаве првог случаја и потврде заразе.

Говорећи на конференцији за новинаре, Тедрос је навео да је први случај забележен 6. априла на крузеру МВ Хондиус, док је инфекција потврђена као заразна тек око 24. или 25. априла, пренио је Скај њуз.

Према његовим ријечима, током тог периода путници су имали бројне међусобне контакте, што повећава могућност даљег ширења вируса упркос превентивним мјерама које су касније уведене.

"Очекивали бисмо више случајева", рекао је Тедрос, додајући да период инкубације хантавируса траје између шест и осам недјеља.

Италијан хоспитализован због сумње на хантавирус

Младић (25) из Италије примљен је у болницу за инфективне болести у Риму због сумње на инфекцију хантавирусом, пренијела је агенција Анса.

Према наводима медија, пацијент из јужне регије Калабрије стављен је у карантин након што је путовао летом компаније КЛМ Ројал Дач Ерлајнс заједно са женом која је касније преминула од инфекције.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тедрос Адхан Гебрејесус

СЗО

хантавирус

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Хантавирус крузер смрти

Свијет

Ово је нулти пацијент са брода смрти: Добио температуру, преминуо 5 дана касније

8 ч

0
Огласио се Институт за јавно здравство Српске: Нема разлога за панику

Друштво

Огласио се Институт за јавно здравство Српске: Нема разлога за панику

8 ч

0
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Изузетно мали ризик од ширења хантавируса, нема разлога за забринутост

10 ч

0
Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Свијет

Због хантавируса 12 запослених у холандској болници смјештени у карантин

11 ч

0

Више из рубрике

Ово је објавио Доналд Трамп: Ласери: Бинг, бинг, ГОТОВО

Свијет

Ово је објавио Доналд Трамп: Ласери: Бинг, бинг, ГОТОВО

4 ч

0
Бивша војвоткиња Сара Фергусон

Свијет

Сара Фергусон је била у вези са Дидијем? Тврдње у новој књизи

4 ч

0
Један од најтраженијих бјегунаца у Европи ухапшен је на Тенерифима

Свијет

Ухапшен Мађар осуђен за силовање: Грађани пријавили гдје се скривао

5 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону

Свијет

Трамп: Хавана тражи помоћ од Вашингтона

5 ч

0

  • Најновије

19

51

Спорне измјене и допуне закона о обавезном здравственом осигурању

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner