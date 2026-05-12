СЗО очекује пораст броја случајева хантавируса

Аутор:АТВ
Коментари:1
Генерални директор Светске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адхан Гебрејесус изјавио је да се очекује повећање броја случајева хантавируса због периода који је протекао између појаве првог случаја и потврде заразе.
Говорећи на конференцији за новинаре, Тедрос је навео да је први случај забележен 6. априла на крузеру МВ Хондиус, док је инфекција потврђена као заразна тек око 24. или 25. априла, пренио је Скај њуз.
Према његовим ријечима, током тог периода путници су имали бројне међусобне контакте, што повећава могућност даљег ширења вируса упркос превентивним мјерама које су касније уведене.
"Очекивали бисмо више случајева", рекао је Тедрос, додајући да период инкубације хантавируса траје између шест и осам недјеља.
Младић (25) из Италије примљен је у болницу за инфективне болести у Риму због сумње на инфекцију хантавирусом, пренијела је агенција Анса.
Према наводима медија, пацијент из јужне регије Калабрије стављен је у карантин након што је путовао летом компаније КЛМ Ројал Дач Ерлајнс заједно са женом која је касније преминула од инфекције.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
8 ч0
Друштво
8 ч0
Република Српска
10 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
19
51
19
44
19
37
19
37
19
29
Тренутно на програму