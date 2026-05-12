Ово је објавио Доналд Трамп: Ласери: Бинг, бинг, ГОТОВО

Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп поново је на друштвеној мрежи Трут соушал (Truth Social) објавио АИ слику на којој се види амерички ратни брод који плови океаном и црвеним ласерским зраком погађа ирански дрон.
„Ласери: Бинг, бинг, ГОТОВО!!!“, пише изнад слике којом се Трамп реферише на прошлонедјељни инцидент у којем је прекршено примирје између Сједињених Држава и Ирана.
Подсјетимо, америчка војска прошле је седмице извијестила о инциденту који се догодио док су амерички разарачи USS Тракстан (Truxtun), USS Рафаел Пералта (Rafael Peralta) и USS Мејсон (Mason) пролазили Хормушким мореузом према Оманском заливу.
Иранске снаге лансирале су више пројектила, дронова и мањих пловила према америчким бродовима током проласка међународним поморским путем.
„Ниједна америчка мета није погођена“, наводи се у саопштењу.
Америчка војска тврди да је потом неутралисала пријетње и извела нападе на иранске војне објекте повезане с нападима на америчке снаге. Међу погођеним циљевима, према наводима Вашингтона, били су положаји за лансирање пројектила и дронова, командни центри, те системи за обавјештајно и надзорно дјеловање.
Трамп је тада саопштио да су „три америчка разарача врло успјешно прошла кроз Хормушки мореуз под паљбом“.
„На три разарача није било никакве штете, али ирански нападачи претрпјели су велику штету. Потпуно су уништени, заједно с бројним малим бродовима којима покушавају надомјестити своју потпуно десетковану морнарицу. Ти су бродови брзо и ефикасно потопљени“, навео је.
„На наше разараче испаљене су ракете, али су лако оборене. Исто тако, појавили су се дронови који су спаљени још у ваздуху. Падали су у океан прекрасно, попут лептира који пада у свој гроб! Нормална држава допустила би тим разарачима пролазак, али Иран није нормална држава. Воде га ЛУЂАЦИ и, када би имали прилику да употребе нуклеарно оружје, учинили би то без икакве сумње“, нагласио је.
(Индекс)
Најновије
19
51
19
44
19
37
19
37
19
29
Тренутно на програму