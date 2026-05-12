Хантавирус се шири Европом: Два нова случаја забиљежена у Украјини

У Украјини су забиљежена два случаја хантавируса, оба су се догодила у Хмељницком, а пацијенти су лијечени у Хмељничкој инфективној болници.
Вијест о хантавирусу изазвала је велику панику међу грађанима Украјине, нарочито због вијести о смртним исходима повезаним са овим вирусом. Ипак, љекари из болнице у Хмељницком истичу да вирус заправо није нов.
"Овај вирус је познат већ деценијама. Специфичност хантавируса је у томе што то није један конкретан сој, већ велика породица вируса који живе у природи и које преносе дивљи глодари", објашњава инфектолог Викторија Бондар.
Хантавирус спада у зоонозе – инфекције које се преносе са животиња на људе. Варијанте вируса се разликују широм свијета; неке форме пролазе без симптома, док друге представљају озбиљну пријетњу по живот.
Докторица напомиње да је ријетки Анди сој распрострањен углавном у Јужној Америци и да преношење са човјека на човјека иначе није карактеристично за хантавирусе.
Код првог пацијента у Хмељницком дијагностикована је акутна хеморагијска грозница са бубрежним синдромом, док су код другог забиљежени оштећење јетре, осип и грозница. Оба случаја су лабораторијски потврђена.
