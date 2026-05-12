Logo
Large banner

Хантавирус се шири Европом: Два нова случаја забиљежена у Украјини

Аутор:

АТВ
12.05.2026 18:30

Коментари:

0
Кола хитне помоћи одлазе са једним од три пацијента, евакуисана са крузера МВ Хондиус са сумњом на хантавирусну инфекцију, након што су превезени на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Peter Dejong

У Украјини су забиљежена два случаја хантавируса, оба су се догодила у Хмељницком, а пацијенти су лијечени у Хмељничкој инфективној болници.

Вијест о хантавирусу изазвала је велику панику међу грађанима Украјине, нарочито због вијести о смртним исходима повезаним са овим вирусом. Ипак, љекари из болнице у Хмељницком истичу да вирус заправо није нов.

"Овај вирус је познат већ деценијама. Специфичност хантавируса је у томе што то није један конкретан сој, већ велика породица вируса који живе у природи и које преносе дивљи глодари", објашњава инфектолог Викторија Бондар.

Хантавирус спада у зоонозе – инфекције које се преносе са животиња на људе. Варијанте вируса се разликују широм свијета; неке форме пролазе без симптома, док друге представљају озбиљну пријетњу по живот.

Докторица напомиње да је ријетки Анди сој распрострањен углавном у Јужној Америци и да преношење са човјека на човјека иначе није карактеристично за хантавирусе.

Код првог пацијента у Хмељницком дијагностикована је акутна хеморагијска грозница са бубрежним синдромом, док су код другог забиљежени оштећење јетре, осип и грозница. Оба случаја су лабораторијски потврђена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Украјина

хантавирус

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сједница СБ УН-а, Русија јасна: Шмит нема право да говори у име међународне заједнице

Свијет

Сједница СБ УН-а, Русија јасна: Шмит нема право да говори у име међународне заједнице

3 ч

5
Путници се искрцавају са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, у луци Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026. године.

Свијет

Још један случај хантавируса: Младић хитно хоспитализован

3 ч

0
Колико је до сада САД коштао рат у Ирану

Свијет

Колико је до сада САД коштао рат у Ирану

3 ч

0
Путници се укрцавају у авион који је летио за Ајндховен, након што су се искрцали са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, понедјељак, 11. мај 2026.

Свијет

СЗО очекује пораст броја случајева хантавируса

3 ч

1

  • Најновије

19

51

Спорне измјене и допуне закона о обавезном здравственом осигурању

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner