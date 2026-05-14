Дарко Младић за АТВ: Овај ниво цинизма и бизарности до сада нисмо видјели у Хагу

Међународни механизам за кривичне судове у Хагу одбио је да генерал Ратко Младић пусти из затвора на лијечење у Србију због лошег здравственог стања, потврдио је његов син Дарко Младић.
„Овај ниво цинизма и бизарности до сада нисмо видјели у Трибуналу и нажалост у случају мог оца се стално измишљају нека нова правила и неки нови стандарди. Одбијени смо са образложењем да љекари који нису били у стању мјесец дана да му дијагностификују мождани удар и лијечили су га од уринарне инфекције рекли су да је то најбоља могућа њега и да он ту има сву потребну његу и да је за њега сада штетно да се пребацује на неко друго мјесто“, казао је Дарко Младић, син генерала Ратка Младића.
Како он даље наводи, према тврдњама љекара, не би било добро да се он пребацује на неко друго мјесто и напушта надзор љекара који се о њему брину 15 година и који су га, како каже Младић, довели у овакво стање у коме се тренутно налази.
„Овај ниво цинизма и та политичка злоупотреба правде и права у борби против политичких и геополитичких противника, то је било и остало, да кажем, неко правило у Хашком трибуналу. Он је зато и основан, затворен систем, они једни друге хвале. Доктори хвале независне докторе, независни доктори који са њима сарађују, хвале њих, судија онда каже да су то најбољи доктори“, рекао је Дарко Младић.
Како он наводи од све те наводне „његе“ на коју се позивају љекари који лијече Ратка Младића, он је доведен до тога да се бори за живот.
„Згрожен сам овим што смо видјели, али нажалост то је нешто на шта смо навикли од хашког трибунала и то је нешто што се нажалост и очигледно код њих не може промијенити већ они који су га основали требају да размисле чему служи овакво тијело и овакви правни стандарди“, рекао је Младић.
Младић истиче да жалба Хашком трибуналу не вриједи јер они сами себе и бране и хвале и живе, како каже „у једном балону“, који су сами створили те ће своје наредне активности усмјерити у правцу гдје постоје одређене шансе за рјешење.
„Ја сам задњих мјесец дана од четири недјеље, три недјеље у Хагу и гледамо да му дамо снагу да издржи, колико толико за даље па видјећемо који кораци ће бити наредни и нешто што нећемо најављивати у јавности, али ће се осјетити веома брзо“, рекао је Младић.
Генералов син је казао да данас није имао прилику видјети свог оца јер није на вријеме обавијештен, а разлог је тај да се данас обиљежава празник те то није било могуће.
