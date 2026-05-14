Хоће ли се професор повући пред студентом? Станивуковић: "Имам зицер"

Иако су опозицији "пуна уста" јединства, јасно је да се иза кулиса одвија сасвим друга прича.
Опозиција константно покушава оставити привид слоге, заједништва и добрих међусобних односа, али надметање око кандидатуре их потпуно демантује.
Лидер ПСС-а Драшко Станивуковић константно покушава да упакује јединство иако је све извјесније разједињење опозиције на изборима.
Станивуковић сматра да "има зицер" за побједу на изборима и да би професор требао да подржи студента те да се нико не треба повући.
"Имам рецепт за побједу са својим сарадницима. Знам како је најбоље, а доказ су претходне побједе које имамо. Сигуран сам потпуно да имамо зицер на овим изборима. Постоје шпекулације да ли студент или професор. Мој одговор је другачији: И студент и професор требају.И младост и искуство. Једно друго не потире. Моја порука одавде када неко каже ко се треба пред ким повући: Нико пред неким", рекао је Станивуковић.
Поставља се питање, шта о оваквом ставу кажу у СДС-у?
Предсједник СДС-а Бранко Блануша је показао спремност да препусти кандидатуру за предсједника Републике Српске што показује да би се професор могао повући пред Станивуковићем.
Иако је потврдио кандидатуру, све гласније су приче да би професор Бранко Блануша могао одустати под притисцима.
Лидер ПСС-а је послије "блеф" сједнице истакао да не желе доносити исхитрене одлуке и да треба и даље да разговарају о кандидатурама, што јасно указује да на кандидатуру за предсједника Републике Српске.
