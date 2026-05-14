Logo
Large banner

Хоће ли се професор повући пред студентом? Станивуковић: "Имам зицер"

Аутор:

АТВ
14.05.2026 14:38

Коментари:

2
Хоће ли се професор повући пред студентом? Станивуковић: "Имам зицер"
Фото: Pokret Sigurna Srpska

Иако су опозицији "пуна уста" јединства, јасно је да се иза кулиса одвија сасвим друга прича.

Опозиција константно покушава оставити привид слоге, заједништва и добрих међусобних односа, али надметање око кандидатуре их потпуно демантује.

Лидер ПСС-а Драшко Станивуковић константно покушава да упакује јединство иако је све извјесније разједињење опозиције на изборима.

Станивуковић сматра да "има зицер" за побједу на изборима и да би професор требао да подржи студента те да се нико не треба повући.

"Имам рецепт за побједу са својим сарадницима. Знам како је најбоље, а доказ су претходне побједе које имамо. Сигуран сам потпуно да имамо зицер на овим изборима. Постоје шпекулације да ли студент или професор. Мој одговор је другачији: И студент и професор требају.И младост и искуство. Једно друго не потире. Моја порука одавде када неко каже ко се треба пред ким повући: Нико пред неким", рекао је Станивуковић.

Поставља се питање, шта о оваквом ставу кажу у СДС-у?

Предсједник СДС-а Бранко Блануша је показао спремност да препусти кандидатуру за предсједника Републике Српске што показује да би се професор могао повући пред Станивуковићем.

Иако је потврдио кандидатуру, све гласније су приче да би професор Бранко Блануша могао одустати под притисцима.

Лидер ПСС-а је послије "блеф" сједнице истакао да не желе доносити исхитрене одлуке и да треба и даље да разговарају о кандидатурама, што јасно указује да на кандидатуру за предсједника Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

опозиција

СДС

ПСС

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

10. сједница Владе Републике Српске.

Република Српска

Влада Српске утврдила Приједлог закона о платним услугама

4 ч

0
Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Ако СДС прода одлуку свог Главног одбора о предсједнику, то ће бити њихов крај

6 ч

6
Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Исплаћени подстицаји пољопривредницима

6 ч

0
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Република Српска

Варгас: Морамо бити уз народ Републике Српске

7 ч

9

  • Најновије

18

18

У Мостару почело суђење Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, изјаснио се да није крив

18

15

Стејт департмент: Оставка Шмита долази у правом тренутку

18

00

Народ прича: Породица Кос

17

58

Пет особа погинуло на роњењу

17

57

Од конфронтације до сарадње: Шта су у Пекингу договорили предсједници Кине и САД?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner