Иран предлаже наплату интернет каблова кроз Ормуски мореуз

Ирански политички и медијски кругови блиски Револуционарној гарди покренули су нову контроверзну иницијативу према којој би Техеран могао почети наплаћивати пролазак подморских интернет каблова кроз Ормуски мореуз, један од најважнијих свјетских енергетских и трговачких коридора.
Како преноси Тајмс Кувајт, приједлог је изнио ирански парламентарац и долази у тренутку појачаних регионалних тензија и све агресивнијег приступа Ирана према контроли стратешких рута у Персијском заливу.
Према наводима медија повезаних с Исламском револуционарном гардом (ИРГЦ), Иран сматра да огромна мрежа подморских оптичких каблова која пролази кроз Ормуски мореуз представља "дигитално богатство" од којег држава тренутно нема готово никакву економску корист.
"Тасним Њу Ејџенси", која је блиска ИРГЦ-у, објавила је текст под насловом "Три практична корака за остваривање прихода од интернет каблова у Ормуском мореузу", у којем се предлаже увођење различитих накнада и лиценци за међународне технолошке компаније.
Ирански медији тврде да подморски каблови који пролазе кроз Залив свакодневно преносе више од 10 трилиона долара финансијских и дигиталних трансакција између Европе, Азије и Блиског истока.
Управо због тога поједини ирански званичници сматрају да би Иран требало да остварује директан приход од инфраструктуре која пролази кроз подручје које Техеран сматра дијелом своје стратешке сфере утицаја.
Према приједлогу који преносе ирански медији, стране компаније морале би плаћати годишње дозволе за кориштење оптичких каблова, док би иранске фирме добиле ексклузивна права на одржавање и поправку мреже у зони Ормуског мореуза.
Поједини извјештаји наводе и могућност да Иран технолошким гигантима попут Мете, Амазона и других компанија наметне поштовање иранских закона као услов за кориштење инфраструктуре.
