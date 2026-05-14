Фоча додатно отворила пукотине у СДС-у: Да ли се Блануша већ "предаје“ Станивуковићу?

14.05.2026 17:03

Фото: ATV

Све отвореније неслагање унутар СДС-а око кандидатуре Бранка Блануше показало је да највећа опозициона странка улази у озбиљну политичку кризу, а управо је Фоча додатно оголила дубоке под‌јеле које се више тешко могу сакрити.

Након што су из фочанског СДС-а стигле поруке које многи тумаче као отворено гурање Драшка Станивуковића за заједничког кандидата опозиције, у врху странке расте нервоза због питања које све гласније постављају и сами чланови СДС-а – има ли СДС уопште свог кандидата или се већ припрема терен за политичку трговину?

Како сазнаје портал Принцип њуз, дио функционера и чланства СДС-а у Фочи већ дуже вријеме заговара причу да опозиција треба да стане иза Станивуковића, без обзира на формалну кандидатуру Бранка Блануше. Управо због тога у дијелу странке расте сумња да поједини локални функционери воде двоструку политичку игру – једну према чланству СДС-а, а другу према опозиционим партнерима.

Посебно је занимљиво што се цијела прича распламсала одмах након бурне сједнице Главног одбора СДС-а, о којој је Небојша Вукановић писао готово као о политичком расулу, уз тврдње да унутар опозиције више нико никоме не вјерује и да се иза затворених врата воде потпуно другачији разговори од онога што се јавно представља.

Додатну тежину цијелој причи дала је и изјава портпарола СНСД-а Радована Ковачевића, који је директно поручио да би „продаја одлуке Главног одбора СДС-а о свом предсједнику била крај СДС-а“.

Ковачевић је подсјетио да је Главни одбор СДС-а већ донио одлуку о кандидатури предсједника странке, али да се сада, упркос томе, јавно говори о преговорима, комбинацијама и могућем договору са Станивуковићем.

„Не могу ни да замислим да Главни одбор СНСД-а донесе одлуку да је предсједник СНСД-а кандидат за неку позицију, а да се онда са тим тргује и о томе преговара. То би био крај СНСД-а. А управо то се дешава у СДС-у“, навео је Ковачевић.

Саговорници Принципа из опозиционих кругова тврде да управо Фоча постаје једно од кључних мјеста унутарстраначког сукоба у СДС-у, јер се тамо све отвореније говори о потреби „реалног договора опозиције“, што многи виде као политички увод у подршку Станивуковићу.

Зато се сада све чешће поставља питање – да ли СДС заиста води своју политику или дио странке већ припрема терен за кандидата друге партије?

А када се након одлуке Главног одбора отворе преговори о томе да ли кандидат уопште остаје кандидат, тада проблем више није само политички. Тада је ријеч о озбиљној кризи ауторитета унутар саме странке.

