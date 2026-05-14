Одбијен захтјев да Младић буде пуштен из Хага

Аутор:АТВ
Коментари:5
Међународни механизам за кривичне судове у Хагу одбио је да генерал Ратко Младић пусти из затвора на лијечење у Србију због лошег здравственог стања, потврдио је његов син Дарко Младић.
"Хашки трибунал је, по ко зна који пут, показао да се бави политиком, а не правдом и правом. Нажалост, одбијени смо", рекао је Дарко Младић за Срну.
Према његовим ријечима, образложење Механизма је да има најбоље могуће докторе који му пружају најбољу могућу његу, а то су доктори који су га лијечили од уринарних инфекција након што је добио мождани удар.
"То су доктори који нису успјели да детектују мождани удар прије него што је добио и други мождани удар. Тај ниво цинизма је постао невероватан у Хашком трибуналиу", река је Дарко Младић.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Он је 2. маја био пребачен из притворске у цивилну болницу у Хагу због сумње на мождани удар.
Будући да љекари тада нису потврдили да је генерал претрпио мождани удар, он је враћен у притворску болницу.
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
