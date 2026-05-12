Роботи обављају медицинске експерименте у болницама?

Аутор:

АТВ
12.05.2026 15:48

Фото: pexels/CyberRobo

Универзитет у Токију отворио је лабораторију у којој роботи спроводе медицинске експерименте које су раније обављали људи, а циљ је да се временом аутоматизује скоро читав процес истраживања, преносе данас јапански медији.

У објекту на кампусу Института за науку у Јушими у Токију, познатом као Центар за иновације у роботици, налази се 10 робота, укључујући хуманоидни модел назван Maholo LabDroid, док људског особља нема.

Роботи преузимају осјетљиве задатке

Користећи двије руке, роботи могу да обављају деликатне задатке као што су пренос фиксних количина реагенса и отварање врата опреме са контролисаном температуром ради постављања и уклањања предмета. Култивација ћелија, која је већ програмирана, такође може да се обавља аутоматски.

Универзитет планира да на дужи рок значајно повећа број робота, интегришући системе аутоматизације са вјештачком интелигенцијом (AI).

Амбициозни планови до 2040. године

Универзитет планира да до 2040. године повећа број робота на око 2.000, при чему би они обављали скоро све истраживачке задатке, од генерисања хипотеза до експерименталне верификације.

„Желимо да јапанску науку учинимо најбољом на свијету“, изјавио је директор центра Кеићи Накајамана на церемонији отварања објекта средином априла. Он је навео да су AI и роботика кључни алати за постизање тог циља.

Роботи су се такође придружили церемонији пресјецања врпце.

Овај потез услиједио је у тренутку када се истраживачке институције суочавају са изазовима, укључујући недостатак радне снаге и потребу за смањењем људских грешака у експерименталном раду, наводи Кјодо.

Робот Maholo је већ представљен у болници у граду Кобеу, у западном Јапану, која се фокусира на офталмологију.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

