Роботи обављају медицинске експерименте у болницама?

Аутор:АТВ
Универзитет у Токију отворио је лабораторију у којој роботи спроводе медицинске експерименте које су раније обављали људи, а циљ је да се временом аутоматизује скоро читав процес истраживања, преносе данас јапански медији.
У објекту на кампусу Института за науку у Јушими у Токију, познатом као Центар за иновације у роботици, налази се 10 робота, укључујући хуманоидни модел назван Maholo LabDroid, док људског особља нема.
Користећи двије руке, роботи могу да обављају деликатне задатке као што су пренос фиксних количина реагенса и отварање врата опреме са контролисаном температуром ради постављања и уклањања предмета. Култивација ћелија, која је већ програмирана, такође може да се обавља аутоматски.
A lab with no humans🧪— CyberRobo (@CyberRobooo) May 11, 2026
Tokyo University of Science is operating a robotic medical research laboratory equipped with 10 robots, including the humanoid robot Maholo LabDroid, developed by the Tokyo Institute of Science.
The humanoid robot is pre-programmed to automate cell… pic.twitter.com/EYsjvpbQ6A
Универзитет планира да на дужи рок значајно повећа број робота, интегришући системе аутоматизације са вјештачком интелигенцијом (AI).
Универзитет планира да до 2040. године повећа број робота на око 2.000, при чему би они обављали скоро све истраживачке задатке, од генерисања хипотеза до експерименталне верификације.
„Желимо да јапанску науку учинимо најбољом на свијету“, изјавио је директор центра Кеићи Накајамана на церемонији отварања објекта средином априла. Он је навео да су AI и роботика кључни алати за постизање тог циља.
Роботи су се такође придружили церемонији пресјецања врпце.
1/3— Minh Phu (@ChauPhu999) May 11, 2026
🤖 Nhật Bản vừa khai trương phòng lab y tế đầu tiên trên thế giới — không có bóng người! 10 robot, dẫn đầu là humanoid Maholo LabDroid, tự thực hiện thí nghiệm 24/7 tại Institute of Science Tokyo. 👇#AI #Robotics #Japan pic.twitter.com/QLbIvRiZEr
Овај потез услиједио је у тренутку када се истраживачке институције суочавају са изазовима, укључујући недостатак радне снаге и потребу за смањењем људских грешака у експерименталном раду, наводи Кјодо.
Робот Maholo је већ представљен у болници у граду Кобеу, у западном Јапану, која се фокусира на офталмологију.
