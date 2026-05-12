Талог кафе као нови грађевински материјал

АТВ
12.05.2026 15:35

Кафа
Фото: pexels/NADER AYMAN

Научници у Јужној Кореји пронашли су нову примјену за талог кафе — изолацију. Тим са Националног универзитета Џонбук претворио је отпад од кафе у материјал који је једнако ефикасан у изолацији као и материјали који се тренутно користе у зградама.

Предност је у томе што је нови материјал направљен од обновљивих извора, а не од фосилних горива, и када дође вријеме за његово одлагање, биоразградив је.

„Отпад од кафе се производи у огромним размјерама широм свијета, али већина завршава на депонијама или се спаљује”, указао је Сеонг Јун Ким, инжењер материјала на Националном универзитету Џонбук.

Према његовим ријечима, њихов рад показује да се овај обилни ток отпада може рециклирати у високовредни материјал који функционише једнако добро као комерцијални изолациони производи, а истовремено је далеко одрживији.

У новој студији, тим је истраживао колико добро талог кафе може да функционише као топлотно изолациони материјал.

Прво, искоришћени талог кафе је сушен на 80 степени Целзијуса недјељу дана. Затим су кувани на много вишим температурама да би се произвео материјал богат угљеником познат као биоугаљ.

Шта се деси у организму када престанете да пијете кафу: Срце одмах другачије ради

Затим је овај биоугаљ третиран еколошки прихватљивим растварачима као што су вода, етанолом и пропилен гликолом, а затим помјешан са природним полимером који се зове етил целулоза. Коначно, прашкаста смјеша се компримује и загријава у композитни материјал.

Полимер стабилизује биоугаљ, док се растварачи додају како би се спријечило да полимер зачепи поре материјала. Те поре задржавају ваздух, што је веома ефикасан изолатор од топлоте, преносе медији.

„Претварањем отпада у функционални производ можемо смањити оптерећење животне средине, а истовремено створити нове могућности за одрживе материјале”, изјавио је за “Сајенс алерт” Сеонг Јун Ким.

