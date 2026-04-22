Иран напао брод код Ормуског мореуза

22.04.2026 08:12

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Иранске снаге отвориле су ватру на трговачки брод у близини Ормуског мореуза, при чему је пловило претрпјело значајна оштећења, саопштила је британска служба за поморску безбједност.

Како наводе, посада није повријеђена.

Инцидент додатно појачава тензије у једном од најважнијих свјетских поморских праваца.

Контејнерском броду пришао је мањи ратни брод повезан са Корпусом исламске револуционарне гарде (ИРГЦ), који је отворио ватру без претходног упозорења путем радија, саопштила Организација за поморски саобраћај Велике Британије (УКМТО), преноси Си-Ен-Ен.

У нападу је причињена значајна штета на командном мосту пловила, а посада је безбједна.

Према доступним информацијама, није било пожара нити изливања загађујућих материја у море.

Британска војно-цивилна служба која прати безбједност поморског саобраћаја није навела детаље о застави брода нити његовој тачној локацији у тренутку инцидента.

