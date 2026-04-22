Колико украјинских војника је обучила ЕУ? Каја Калас се "похвалила"

Чланице ЕУ су од фебруара 2022. године обучиле 90.000 украјинских војника, изјавила је високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас.
"ЕУ и даље пружа највећу помоћ Украјини, поред војне и финансијске подршке. Наша Војна мисија ЕУ за подршку Украјини до сада је обучила преко 90.000 украјинских војника", рекла је Каласова на конференцији за новинаре.
Русија је навела да испоруке оружја Украјини ометају мировни процес и директно укључују НАТО савез у сукоб.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров упозорио је да Русија сваки терет који садржи оружје за Украјину посматра као легитимну војну мету, преноси Срна.
