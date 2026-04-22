Колико украјинских војника је обучила ЕУ? Каја Калас се "похвалила"

22.04.2026 08:36

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Чланице ЕУ су од фебруара 2022. године обучиле 90.000 украјинских војника, изјавила је високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас.

"ЕУ и даље пружа највећу помоћ Украјини, поред војне и финансијске подршке. Наша Војна мисија ЕУ за подршку Украјини до сада је обучила преко 90.000 украјинских војника", рекла је Каласова на конференцији за новинаре.

Русија је навела да испоруке оружја Украјини ометају мировни процес и директно укључују НАТО савез у сукоб.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров упозорио је да Русија сваки терет који садржи оружје за Украјину посматра као легитимну војну мету, преноси Срна.

Прочитајте више

Предсједник Русије Владимр Путин.

Свијет

Путин: Знамо како ће се завршити војна операција у Украјини

14 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.

Свијет

Лавров: Русија позитивно гледа на могућност наставка мировних преговора с Украјином

3 д

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: У Украјини откривене лабораторије за производњу биолошког наоружања

1 седм

0
Дигитални лов на регруте: Нова стратегија мобилизације у Украјини

Свијет

Дигитални лов на регруте: Нова стратегија мобилизације у Украјини

1 мј

0

Више из рубрике

Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Иран напао брод код Ормуског мореуза

2 ч

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Иран: Трампово продужење примирја куповина времена за изненадни удар

3 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Напад дроном у Русији: Срушила се зграда

3 ч

1
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Иран донио коначну одлуку, не долази на преговоре у Пакистан

11 ч

0

  • Најновије

10

38

Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

10

36

Дарко Младић: Након што љекари прегледају генерала поднијећемо захтјев за привремено пуштање

10

30

Злочин геноцида над Србима у Јасеновцу не смије бити заборављен

10

24

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

10

19

Након 130 година рада: Вечерас гашење високе пећи у Жељезари Зеница

