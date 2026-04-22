Откривен могући мотив троструког убиства

22.04.2026 16:41

Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство
Фото: Управа полиције Црне Горе

Вехид Мурић (25) монструозним злочином у Подгорици за који је осумњичен згрозио је цијели регион. Нови детаљи указују на могуће мотиве троструког убиства.

Према информацијама из више извора блиских истрази, Мурић је након злочина побјегао у родно Рожаје, гдје се појавио на вратима породичне куће и мајци наводно изговорио ријечи које су заледиле крв у жилама: "Мајко, окрвавио сам руке, убио сам три човјека… Халали ми".

Туширање

Савјети

Дерматолози савјетују колико често се треба туширати

Убрзо након тога, породица је обавијестила полицију, а Мурић је исте вечери лоциран и ухапшен у центру Рожаја, након опсежне потраге у којој су учествовале све расположиве полицијске снаге.

У изнајмљеном стану у Змај Јовиној улици у Подгорици пронађена су тијела тројице мушкараца - браће Дениса (28) и Незрина Хота (35) из Рожаја, те Кенана М. из Новог Пазара.

Сва тројица су, према доступним подацима, радили као грађевински радници, молери, и заједно живјели у истом стану.

Прелиминарни налази указују да је злочин извршен хладним оружјем, а тијела су пронађена са видљивим траговима насилне смрти.

Мотив новац?

Иако званични мотив још није потврђен, све више индиција упућује на то да је крвавом епилогу претходила жестока свађа међу радницима, највјероватније због новца.

Снијег

Друштво

Снијег се вратио у Републику Српску

Један од извора наводи да је између Мурића и Браће Хот постојао неријешен дуг, који је довео до сукоба у вечерњим сатима. Свађа је, како се сумња, ескалирала у физички обрачун, након чега је осумњичени посегнуо за ножем. Полиција је у званичном саопштењу потврдила да су злочину претходиле личне размирице, али није улазила у детаље.

Незванично, након доласка у Рожаје, Мурић је наводно био у растројеном стању, а послије посјете мајци се удаљио, али је убрзо лоциран и ухапшен у координисаној акцији полиције.

Из Вишег државног тужилаштва у Подгорици саопштено је да су прикупљени кључни докази и да се интензивно ради на расвјетљавању свих околности овог злочина.

Вехид Мурић

Регион

Троструки убица признао злочин, одређено му задржавање

За сада нема индиција да је случај повезан са организованим криминалом, већ се све више фокус ставља на међуљудске односе, финансијске несугласице и могуће нагомилане тензије међу радницима.

(Санџак Данас)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство

Регион

Троструки убица признао злочин, одређено му задржавање

2 ч

0
Поглед на Будву, планине и море у њеној близини.

Регион

На познатој црногорској плажи пронађено тијело мушкарца

2 ч

0
Ручке од тротинета.

Регион

Дјед (90) прошао кроз црвено на тротинету и изазвао удес

2 ч

0
Браћа Денис и Незрин Хот убијени у Подгорици

Регион

Ово су браћа Хот која су брутално убијена: Осумњиченог пријавила мајка

10 ч

0

  • Најновије

18

19

Цвијановић на Делфи форуму: Колонијални статус БиХ је препрека европском путу

18

13

Колико ће коштати љетовање у Црној Гори ове године?

17

58

Песков: Кремљ очекује посјету Виткофа и Кушнера

17

57

Колике су плате касира у Њемачкој

17

44

Ученик напао професорицу у Сарајеву током часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner