Logo
Large banner

Позната софтверска компанија која послује у Србији отпушта хиљаде радника

Аутор:

02.04.2026 10:19

Коментари:

0
Racunar Lap top
Фото: Pixabay

Америчка софтверска компанија Оракл спроводи нови талас отпуштања, док истовремено повећава капитална улагања у развој инфраструктуре за вјештачку интелигенцију.

Према наводима анонимних извора упознатих са ситуацијом, ријеч је о хиљадама радних мјеста, иако компанија није званично коментарисала обим резова, преноси ЦНБЦ.

Оракл је у мају 2025. запошљавао око 162.000 људи.

Компанија се суочава са двоструким притиском – с једне стране, њен основни бизнис трпи због конкуренције генеративних АИ модела, док с друге стране инвеститори изражавају забринутост због раста дуга и смањења новчаног тока.

Оракл тренутно заостаје за највећим играчима у клауд сектору, због чега агресивно користи тржиште капитала за финансирање ширења инфраструктуре.

У јануару је најавила план за прикупљање чак 50 милијарди долара кроз дуг и капитал.

Упркос краткорочним изазовима, из компаније поручују да ће велика улагања у вјештачку интелигенцију дугорочно донијети раст и јачање тржишне позиције.

Компанија је у трећем кварталу фискалне 2026, закључно са 28. фебруаром, остварила приходе од 17,19 милијарди долара, изнад процјене аналитичара од 16,91 милијарде, док је прилагођена зарада по акцији износила 1,79 долара.

Укупни приходи компаније порасли су за 22 одсто међугодишње на годишњем нивоу, док је нето добит повећана на 3,72 милијарде долара, са 2,94 милијарде долара годину дана раније.

Оракл је повећао је прогнозу свог годишњег прихода у фискалној 2027. години на 90 милијарди долара.

Подсјећамо, компанија под званичним називом Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. регистрована је у Србији 2003. године, мада је бренд на тржишту био присутан и раније кроз партнерске мреже и представништва. Сједиште јој је на Новом Београду, а број запослених варира јер Орацле често ангажује велики број екстерних консултаната и партнера на локалним пројектима.

Баве се софтвером, са фокусом на базе података, cloud рјешења и пословне апликације (ЕРП, ЦРМ).

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

otkazi

Отказ

Компанија

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner