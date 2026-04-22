Када је право вријеме да дјетету купите мобилни телефон?

22.04.2026 20:14

Многи родитељи ће се у једном тренутку запитати да ли да купе дјеци мобилни телефон или не. Без обзира на ваше навике, притиске дјетета и околине, поставља се питање када је заправо пожељно да дијете добије телефон.

Само један одсто дјеце млађе од пет година има свој паметни телефон. Мобилни телефони могу бити од помоћи да останете у контакту са својом дјецом, а они вам такође пружају безбрижност знајући да ваше дијете може доћи до вас у хитним случајевима, преноси „Сун”.

Али, дајући дјеци телефон повезан на интернет, такође ризикујете да отворите Пандорину кутију злонамјерних хакера и садржаја за одрасле. Стручњаци за безбједност на интернету упозоравају да родитељи увијек треба да се увјере да су њихова дјеца добро упућена у навигацију интернетом прије него што им дају паметни телефон.

Студија је показала да је дјеци између осам и 11 година чешће дозвољено да имају свој мобилни, а 39 одсто дјеце у овој старосној групи има телефон. Истраживање које је спровео Офком показало је да само један одсто дјеце млађе од пет година има свој паметни телефон, у поређењу са шест одсто дјеце млађе од осам година.

Оно што је важно прије коришћења телефона је да са дјететом водите отворене и искрене разговоре, поставите границе са својим дјететом или закључите породични уговор за њихово коришћење интернета, подесите родитељски надзор, користите претраживач прилагођен дјеци и о свему разговарајте отворено.

Ако мислите да су ваша дјеца спремна за телефон, постоје специфични модели прилагођени дјеци, а ако само желе да сурфују можда је паметније да им приуштите таблет, пише Политика.

