Мушкарац искрварио до смрти у свом дому: Случајно пререзао артерију на нози

АТВ
22.04.2026 20:01

Јаков Мандић (67) из златиборског села Шљивовица искрварио је до смрти након што је сам себи случајно пререзао артерију на нози.

Према првим информацијама, Јаков је живио сам, а несрећа се догодила у његовом домаћинству.

Несрећни човјек, како кажу мјештани, живио је сам, али је био вриједан домаћин.

- Изашао је у двориште да исијече нека мања дебла са моторном тестером. Вјероватно му се једно дебло измакло, па је у том моменту закачио ногу моторном тестером. Кренула је крв, он је искључио тестеру и дошао у кућу. Покушао је да пешкиром заустави крварење, али није успио. Није успио чак да позове помоћ - причају комшије.

Сутрадан га је нашао комшија у локви крви. Он је видио траг крви у дворишту до куће. У кући је нашао беживотно тијело.

- Љекари из хитне помоћи који су дошли рекли су да му вјероватно нико не би могао ни помоћи, да му не би било спаса, јер је пресјекао артерију на нози – каже једна комшиница.

Јаков је сахрањенн на локалном гробљу.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

