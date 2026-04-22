Мушкарац искрварио до смрти у свом дому: Случајно пререзао артерију на нози

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јаков Мандић (67) из златиборског села Шљивовица искрварио је до смрти након што је сам себи случајно пререзао артерију на нози.
Према првим информацијама, Јаков је живио сам, а несрећа се догодила у његовом домаћинству.
Несрећни човјек, како кажу мјештани, живио је сам, али је био вриједан домаћин.
- Изашао је у двориште да исијече нека мања дебла са моторном тестером. Вјероватно му се једно дебло измакло, па је у том моменту закачио ногу моторном тестером. Кренула је крв, он је искључио тестеру и дошао у кућу. Покушао је да пешкиром заустави крварење, али није успио. Није успио чак да позове помоћ - причају комшије.
Сутрадан га је нашао комшија у локви крви. Он је видио траг крви у дворишту до куће. У кући је нашао беживотно тијело.
- Љекари из хитне помоћи који су дошли рекли су да му вјероватно нико не би могао ни помоћи, да му не би било спаса, јер је пресјекао артерију на нози – каже једна комшиница.
Јаков је сахрањенн на локалном гробљу.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
53 мин0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч1
БиХ
1 ч0
Најновије
Тренутно на програму