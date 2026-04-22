Аутор:Кристина Секерез
Елмедин Конаковић позицију министра иностраних послова користи искључиво у страначке сврхе. Конаковићеви потези су катастрофални и по БиХ, али и све грађане, категоричан је Милан Петковић.
Не схвата Конаковић да је вођење спољне политике у надлежности Предсједништва БиХ, те да је он само помоћни орган.
Због тога што не ради свој посао како треба, још раније је саслушан и пред Комисијом за спољне послове. Ни то га није натјерало да ради свој посао. Такви људи не заслужују позицију на било ком нивоу власти, категоричан је Петковић.
"Он мора да проводи одлуке Предсједништва БиХ. Он то злоупотребљава и за њега важи она „вишак самопоуздања, када имате мањак знања“. Он је управо такав човјек, који нема прво формалног образовања, а умислио је себи да је он нека велика памет и да је он тај који треба да проводи неке политике", каже Милан Петковић, члан Комисије за спољне послове ПД ПС БиХ.
Конаковић злоупотребљава систем у дневно политичке сврхе, поручују и из Центра за међународне и безбједносне студије. Тако је од његовог првог дана у министарској фотељи, чуло се у АТВ-овој емисији Битно.
"Одавно су изостале неке реакције типа да дође неко и каже: 'Ово је званична реакција МИП-а' и да је она утемељена на неком спољном политичком смислу. Ми смо углавном имали реакције које су требале да доведу до тога да се црпе ти дневно – политички поени. Тако смо имали протестне ноте без сагласности Предсједништва БиХ, тј. без њиховог захтјева, позивани су амбасадори на разговоре, рађено је много тога", рекао је Бојан Шолаја из Центра за међународне и безбједносне студије.
"Све ово што је урадио су његови лични ставови. Он, истина, руководи МИП-ом и ту своју позицију користи за, на неки начин, промоцију самог себе, а то му очигледно не иде добро", поручује Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
БиХ има потпуно распаднуту дипломатију, оцјена је стручњака.
"У којој скоро сви представници у дипломатији из реда бошњачког народа углавном раде против Републике Српске и говоре по свијету све ружно о Републици Српској, њеним институцијама, о њеним лидерима", рекао је Драгомир Вуковић, социолог и професор на Универзитету у Источном Сарајеву.
Посљедњи такав иступ био је у Анталији. Засметало је Конаковићу што Додик стоји уз Александра Вучића.
"Ако поштујеш моју земљу, Србијо, зашто је Вучић позвао Милорада Додика, пресуђеног предсједника, бившег предсједника Републике Српске да стоји заједно с њим на тој прес конференцији?", говорио је Конаковић.
Елмедин Конаковић својим понашањем брука цијели регион, одговор је из Србије. Марко Ђурић му је поручио да нема намјеру да му помаже у предизборној кампањи.
"Никада не мислимо да је наш задатак као дипломата да водимо борбе пред камерама, да будемо силни, храбри и јуначни пред камерама, већ да решавамо проблеме. Од тих силних и јуначних пред камерама не може цео регион да се 35 година опорави", јасан је Марко Ђурић, министар спољних послова Србије.
Конаковић је толико небитан, да на њега не вриједи трошити ријечи, али се скандали које приређује и односи које настоји да поквари не могу прећутати, каже лидер СНСД-а.
Више је, како Додик каже, Александар Вучић учинио за народе у БиХ, него што Конаковић може да обећа и слаже. У објави на друштвеној мрежи Икс, Додик се осврнуо и на пресуду.
Наводи, тај суд је у првој реченици пресуда слагао - да пресуђује у име БиХ, а пресудио је у име Шмита. Конаковић може и коња и себе везивати гдје му газда каже, Срби се не везују - закључио је Додик.
