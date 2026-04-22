Кошарац: СНСД и његови представници не блокирају, већ штите своја национална права

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да СНСД и представници ове странке у заједничким институцијама не блокирају, него штите своја елементарна национална права у институцијама БиХ и истакао да неће дозволити да било који акт који није усаглашен са институцијама Републике Српске буде на дневном реду Савјета министара.
Он је навео да министри из Републике Српске на данашњој сједници нису условљавали и уцјењивали, него су јасно рекли да законска рјешења која се налазе на дневном реду Савјета министара, а нису усаглашена са институцијама Републике Српске, не могу бити ни разматрана.
"Два закона које је министар правде у Савјету министара доставио /Нацрт закона о допуни Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и Нацрт закона о одузимању и управљању имовином стеченом кривичним дјелом/ била су уврштена на дневни ред, а да претходно нису усаглашена и немају сва мишљења која предвиђа Пословник. Нисмо дозволили да се ови закони нађу на дневном реду што је наше пословничко право", рекао је Кошарац новинарима након сједнице Савјета министара.
Према његовим ријечима, министри из Републике Српске данас нису дозволили да се ова два закона не нађу у процедури, док се не добију мишљења институција Републике Српске.
"То ће бити сваки пут и то смо увијек указивали, да неусаглашене акте не треба форсирати, јер без става институција Републике Српске нећемо дозволити било какво разматрање", навео је Кошарац.
Он је додао и да у случају да су ове двије тачке биле на дневном реду, онда би министри из Републике Српске у Савјету министара били прегласани.
Говорећи о Нацрту закона о одузимању и управљању имовином стеченом кривичним дјелом, Кошарац је напоменуо да је Република Српска ову област регулисала својим законодавством, те да је против формирања било које нове институције на нивоу БиХ.
"Ако било који закон предвиђа формирање нових институција на нивоу БиХ ми ћемо бити против. У овом закону је било предвиђено формирање нове институције на нивоу БиХ и то нема нашу подршку", нагласио је Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
Он сматра и да ће министар правде у Савјету министара Давор Буноза наставити консултације да би ова два закона била усаглашена.
"Нећемо дозволити да било који акт који није усаглашен са институцијама Републике Српске буде на дневном реду Савјета министара. То није блокада, већ заштита наших права и интереса!", поручио је Кошарац.
