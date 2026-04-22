Кошарац: Да је Конаковић ишта научио од Додика и Српске не би се довео у ситуацију да није видљив ни у Високом

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је немоћно хистерични и лажљиви министар иностраних послова у савјету министара Елмедин Конаковић данас поново имао епизоду.
"Неугодно смјештен на границу цензуса, тешко се мири са неминовним изборним дебаклом", рекао је Кошарац.
Кошарац је нагласио да на Пољинама задовољно трљају руке и уз кокице посматрају континуитет Конаковићевих промашаја, а Конаковић грца у сопственим лажима, верглајући исте мантре не би ли некоме привукао пажњу.
Он је истакао да му је гласачко тијело све малобројније, а октобар све ближи.
"Блебетаће о 'американизацији Бањалуке', 'блокадама СНСД', 'малигном руском утицају'... Онда иде ред 'тешког живота грађана', 'егзистенцијални проблеми', па обавезно ријеч, двије о 'заштити и јачању институција БиХ' и њему као бранику надлежности БиХ", објавио је Кошарац на "Инстаграму", додавши да је то једино што Конаковић зна, увјерен да ће његове 100 пута изговорене лажи једном постати истина.
Умјесто отрцаних лажи и свакодневног популизма, каже Кошарац, било би му боље да је пажљиво слушао и гледао предсједника Милорада Додика и државно руководство Српске.
"Можда би тада Конаковић докучио како се води озбиљна политика, како се мајсторски и бравурозно Српска позиционира у новим геополитичким околностима, како се штити суверенитет, како се добија пажња и поштовање међународних пријатеља и партнера", указао је Кошарац.
Да је Конаковић ишта научио од Додика и Српске, навео је, не би му највећи домет била Тања Фајон и не би бауљао по бјелосвјетским ходницима и заскакивао неке нижерангиране чиновнике, молећи их за заједничку фотографију.
"Да је Конаковић ишта научио, не би се довео и ситуацији да није видљив ни у Високом", констатовао је Кошарац, реагујући на Конаковићеву изјаву да му се свиђа, како је рекао, американизација Бањалуке.
