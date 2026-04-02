Logo
Large banner

Од овог датума се биљеже сви прекршаји - казне могу бити драконске

Аутор:

02.04.2026 10:28

Коментари:

0
Фото: Unsplash

На путевима у Републици Србији очекује се значајно повећање интензитета саобраћаја, као и појачане миграције међународних посетилаца и туриста у периоду од 3. до 7. априла, уочи и за вријеме прославе католичког Ускрса.

Како је рекао пуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције, у наведеном периоду радиће се на откривању свих врста саобраћајних прекршаја.

"Тим поводом, припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, спроводиће свеобухватну акцију контроле саобраћаја, усмјерену на откривање и санкционисање свих врста саобраћајних прекршаја, са циљем очувања безбједности свих учесника у саобраћају", рекао је за Тан‌југ пуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције.

Подаци показују да је стање безбједности саобраћаја у Републици Србији повољније него у истом периоду прошле године - од почетка године 20 лица мање је изгубило живот у саобраћајним незгодама, а забиљежено је и 47 дана без погинулих на путевима.

"Ипак, упркос позитивним трендовима, ријеч је и даље о тзв. црној статистици. Од почетка године, у саобраћајним незгодама страдало је 9 пешака, при чему је највећи број ових трагедија посљедица грешака возача путничких возила. Посебно забрињава чињеница да је дио пјешака страдао на пјешачким прелазима, односно на мјестима гдје би требало да буду најбезбједнији", навео је пуковник Стевић.

Од почетка године живот изгубило 11 мотоциклиста

Такође, иако мото-сезона још увек није у пуном јеку, од почетка године живот је изгубило 11 мотоциклиста, што представља повећање у односу на исти период прошле године.

"Имајући у виду повољније временске услове који предстоје, апелујемо на возаче да обрате посебну пажњу на мотоциклисте као једну од најугроженијих категорија учесника у саобраћају", нагласио је Стевић.

Он је рекао да је, нажалост, од почетка године, у саобраћајним незгодама живот изгубило и двоје дјеце у својству путника, због чега је још једном апеловао на све који превозе дјецу да то чине на безбједан и законом прописан начин, уз обавезну употребу дјечјих сједишта и сигурносних појасева.

"Припадници саобраћајне полиције биће ангажовани на свим критичним путним правцима и локацијама у Републици Србији гдје је процијењено да би могло да дође до угрожавања безбједности саобраћаја. У реализацију ове акције биће укључени максимални људски и материјално-технички ресурси, са јасним циљем - очување живота и повећање безбједности свих учесника у саобраћају", изјавио је пуковник Стевић.

Министарство унутрашњих послова позива све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе, прилагоде брзину условима на путу и допринесу заједничком циљу да празнични дани протекну без трагичних последица, пренио је пуковник Стевић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

kazne

prekršaji

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

06

58

06

54

21

57

21

45

21

37

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner