Жељка је постигла чудо: Родила дијете док чека трансплантацију јетре

Аутор:

АТВ
02.04.2026 10:51

ЖељкаБојић родила дијете док чека трансплантацију јетре
Фото: Prva TV/Screenshot

Жељка Бојић годинама је на листи чекања за трансплантацију јетре, али то је није спријечило да без страха изнесе високоризичну трудноћу и на свијет донесе сина.

Жељка Бојић је детаље своје животне борбе подијелила у емисији "Јутро" на ТВ Прва. Када је због камена у бубрегу отишла код љекара и остала на операцији, није ни слутила какве све компликације ће је сачекати.

Истовремено, Жељка Бојић је и једина жена у Србији која је изнијела трудноћу док чека пресађивање јетре.

"Ја сам 2011. године отишла због калкулозе у жучној кеси и као и свака друга операција, и та је носила потенцијални ризик. Имала сам постоперативне компликације и била сам животно угрожена први пут. Након тога сам поново хитно оперисана и мислила сам да је све ријешено. Годинама су ми се послије јављали напади запаљења у жучним каналима, које се дешава у јетри. То је довело до тога да јетра пређе у стадијум цирозе и једини лијек је трансплантација", рекла је Жељка Бојић.

Како и сама каже, најшокантније од свега је било то да се добро осјећала, све док јој љекар није саопштио да су анализе лоше.

"То је било стање шока, ја нисам знала ништа о томе."

Жељка Бојић је сада званично четири године на листи чекања за трансплантацију, а породила се прије шест мјесеци.

"Када сам сазнала да сам трудна, преплитале су ми се емоције. Знала сам да сам болесна и да је та трудноћа ризична и постоји могућност да је не изнесем до краја", истакла је она.

