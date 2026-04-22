Мајка троје дјеце, која је нестала у недјељу, пронађена мртва

22.04.2026 18:40

Елефтерија Гиакумаки мајка троје дјеце пронађена мртва
Фото: Приватна архива

Елефтерија Гиакумаки, мајке троје дјеце из Ираклиона на Криту, за којом се трагало од 19. априла, пронађена је мртва у пољу.

Према наводима медија, Елефтеријино тијело пронађено је у њеном аутомобилу, на задњем сједишту у области Аја Варвара код пријестонице Крита.

Елефтерија је на тијелу имала простријелне ране, а полиција истиче да поред ње није пронађен пиштољ, што искључује могућност самоубиства.

Подсјетимо, Елефтерија је нестала у недјељу увече, а породица је убрзо пријавила нестанак јер је сину послала чудну поруку. Наиме, када је син покушао да ступи у контакт са њом позив је одбијен, а потом је стигла "аутоматска порука" да ће се јавити касније. Порука је послата око 19 часова, а како до 1 сат иза поноћи нису успјели да ступе у контакт са њом, породица је алармирала полицију.

Убрзо потом приведен је њен бивши партнер који је саслушан, а потом пуштен. Неколико сати касније, његово беживотно тијело, са простријелном раном у предјелу главе пронађено је код цркве пророка Илије, у коју је често одлазио са Елефтеријом док су били у вези.

Његово тијело, као и оружје из којег је починио самоубиство, пронађени су капели Панагије Кардиотисе, између икона.

Према информацијама, он се попео калдрмисаном стазом изнад капеле и у удубљењу у стијени међу иконама светаца, пуцао је у себе краткоцјевном сачмарицом.

Мушкарац, који је био отац мале дјевојчице, тек је у посљедња 24 сата био у "оквиру" истраге. Позван је да свједочи у полицији, а претражен је и његов дом. Његово самоубиство се догодило неколико сати касније.

(Телеграф)

