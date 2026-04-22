Црногорци заробљени на броду који је Иран заплијенио

22.04.2026 17:22

Брод у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Иранска национална гарда зауставила је брод “Франческа“, на којем се налазе четири црногорска поморца, саопштио је министар поморства Црне Горе Филип Радуловић.

"Са брода нам је потврђено да су наши поморци и остала посада у добром здрављу и безбједни", навео је Радуловић.

У току су, додају, преговори бродарске компаније и иранске стране, а надлежни државни органи су у сталном контакту са посадом.

"Нашим поморцима и њиховим породицама упућујемо пуну подршку, уз поруку да ћемо учинити све за позитиван исход ове ситуације и безбједност наших помораца", рекао је Радуловић, преноси ЦдМ.

Подсјетимо, иранске снаге заплијениле су два контејнерска брода у Ормуском мореузу, јавили су државни медији, неколико сати након што је амерички предсједник Доналд Трамп продужио примирје с Ираном на неодређено вријеме.

Иранска Револуционарна гарда навела је да су бродови задржани због наводног кршења правила пловидбе и угрожавања безбједности.

Оба пловила су раније пријавила нападе у близини обале Ирана и Омана.

Овај потез представља нову ескалацију напетости у Ормуском мореузу, кључном поморском правцу, и додатно компликује преговоре између Ирана и САД, који су већ запели због америчке поморске блокаде и дубоког међусобног неповјерења.

