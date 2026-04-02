Logo
Large banner

Зашто нову одјећу треба опрати прије ношења?

Аутор:

АТВ
02.04.2026 11:08

Коментари:

0
Машина за прање веша
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Иако многи једва чекају обући нову одјећу одмах након куповине, стручњаци за текстил савјетују да прање прије првог ношења постане навика.

- Претежно оперем одјећу прије ношења како бих уклонила хемикалије из производње, вишак боје и нечистоће настале током руковања. Текстил и одјећа пролазе кроз многе руке, често у више земаља.

Нова одјећа може садржавати материје које не би требало да долазе у директан контакт с кожом. То укључује остатке хемикалија, али и шкроб који се користи како би одјећа током транспорта и излагања у трговини задржала уредан изглед.

Додатни проблем је што је одјећу у продавници могло додиривати или испробавати више људи. Стручњаци упозоравају да бактерије, гљивице и вируси могу преживјети на тканинама данима, па чак и седмицама.

Прање прије првог ношења има и практичну вриједност, одјећа постаје мекша и угоднија за ношење. Козен напомиње: -Прво прање може уклонити скупљање код памучне одјеће која није претходно третирана. Тканина је током производње затегнута, а та напетост попушта кад се смочи.

Ако одлучите прескочити прање, посљедице су обично минималне, посебно код особа без осјетљиве коже, али постоји ризик од иритација или осипа. Такође, тамније тканине могу испуштати боју која се преноси на кожу, другу одјећу или намјештај.

За дуготрајну одјећу и мању могућност скупљања, препоручује се прање у хладној води и сушење на ниској температури или на ваздуху, уз придржавање упута за одржавање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

прање веша

Одјећа

веш машина

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner